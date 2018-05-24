Як "Галапагос у Індійському океані" став зоною лиха

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Ланцюжок островів під назвою Сокотра, відомий своєю унікальною флорою й фауною, бореться із руйнівними наслідками потужного циклону.

Напередодні вночі по архіпелагу вдарив циклон Мекуну: щонайменше 17 людей зникли безвісти, а місцеве населення тепер вимушене тікати від паводків.

Сокотра - територія Ємену, втягненого у тривалу громадянську війну. Та досі чотири райські острови архіпелагу залишалися дещо осторонь від конфлікту.

У четвер уряд країни оголосив Сокотру зоною лиха.

Прибережні райони "опинилися зануреними у воду, яка завдала руйнівної шкоди домівкам", заявив речник уряду країни агенції AFP. Сотням жителів місцевих сіл довелося евакуйовуватися; рятувальні служби досі не можуть дістатися до багатьох людей у ізольованих районах найбільшого острова архіпелагу.

Місцева влада звернулася до міжнародний благодійних організацій із проханням про допомогу.

Батьківщина крові дракона

Сокотра відома своєю неймовірною природою.

За своє унікальне природнє різноманіття архіпелаг заслужив прізвисько "Галапагос у Індійському океані" - відсилка до відомої групи островів у Тихому океані, які належать Еквадору і які своєю унікальною красою надихнули Чарльза Дарвіна на розробку теорії еволюції.

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Відколи біологи ООН уперше оглянули Сокотру у 1997 році, архіпелаг вважають одним із найбільш біологічно унікальних місць на планеті.

Вважається, що 37% його рослин і 90% рептилій (як і більшість його слимаків) неможливо знайти деінде у світі. Увесь архіпелаг є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Один із найбільш відомих живих організмів Сокотри - дерево крові дракона, назване так на честь густого червоного смолистого соку, який виділяє її товстий стовбур.

Недоступна краса острова

Унікальна краса і статус острова, проте, завдали чимало незручностей його жителям.

Так у боротьбі із наслідками руйнівного циклону допомога тим, хто опинився у ізольованих частинах островів, стала справжньою проблемою - частково тому, що на Сокотрі майже немає доріг.

Стаття у газеті New York Times від 2007 року описувала подорож на автомобілі крізь первозданну красу острова із навченим місцевим водієм як "боротьбу не на життя, а на смерть". Автору-мандрівнику вдалося подолати 8 км шляху за 1,5 години. Хоч, як пише автор, воно було того варте.

Та суперечки щодо більшої кількості доріг на Сокотрі ведуться упродовж довгих років. ЮНЕСКО вважає будівництво доріг на територіях, що перебувають під її охороною, "серйозною загрозою" для флори острова. І жодного прогресу в цьому питанні від 2010 року так і не було.

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ЮНЕСКО також висловлювала занепокоєння через те, куди йдуть місцеві гуманітарні кошти - на тлі повідомлень, що їх витрачають на будівництво "міст, портів, готелів і доріг".

Та деякі будівельні роботи тут дуже необхідні, адже циклон Мекуну уже не перший, а третій за минулі кілька років.

Чапала і Мег

У листопаді 2015 року по архіпелагу уже вдарили два потужні циклони - прибульці із південної частини Тихого і з Індійського океанів.

Циклон Чапала приніс за собою потужні вітри, зруйнував будинки, понівечив машини. Десяти людей тоді постраждали. Менш як тиждень потому по головному острову Сокотри ударив циклон Мег, спричинивши паводки і забравши життя іще двох людей. Тисячі людей опинилися без даху над головою.

Копирайт изображения EPA Image caption Циклон Чапала, знятий із МКС, у 2015 році

Та шкода не обмежилася лише будівлями й інфраструктурою. Ерозія ґрунту і збитки довкіллю були також суттєвими, і ЮНЕСКО минулого року виділила 75 тисяч доларів допомоги, аби зменшити вплив негоди на рідкісні види рослин.

У центрі ширшої кризи

Сокотра залишається під контролем підтримуваного міжнародною спільнотою єменського уряду, чий президент Абд Раббо Мансур Гаді перебуває в екзилі у Саудівській Аравії.

Саме його уряд закликав до "негайної допомоги" жителям Сокотри.

Та Ємен і далі втягнений у складну громадянську війну, до якої залучені одразу кілька регіональних сил.

Сама країна потерпає від найгіршої нині гуманітарної кризи, кажуть в ООН.

Від березня 2015 року у цьому конфлікті загинули 9,5 тис. людей, більше 55 тисяч постраждали. Серед загиблих - майже 800 дітей. При цьому в ООН вважають, що реальна кількість жертв цієї війни, дуже імовірно, може бути значно більшою.

Циклон Мекуну досягне континентальної частини країни вихідними. Він ударить про прикордонних із Оманом територіях, і синоптики вважають, що перш ніж обрушитися по суходолу, циклон тільки набере сили.