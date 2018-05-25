Гарві Вайнштайн здався поліції

Копирайт изображения Reuters Image caption У п'ятницю Вайнштайн здався нью-йоркській поліції

Голлівудському продюсеру Гарві Вайнштайну висунули звинувачення у зґвалтуванні й сексуальному насильстві над двома жінками.

Раніше у п'ятницю Вайнштайн особисто здався поліції у Нью-Йорку. Це перші обвинувачення, які йому висунули американські прокурори.

У нью-йоркській поліції не уточнили імена жінок, чиї заяви стали підґрунтям для офіційних звинувачень Вайнштайну.

Десятки жінок раніше звинуватили 66-річного продюсера у домаганнях і зґвалтуванні. Пан Вайнштайн завжди заперечував, що діяв без згоди партнерок.

Хвиля обурення довкола ситуації із Вайнштайном породила рух #MeToo, що був покликаний привернути увагу до повсюдного поширення сексуального насильства і домагань.

Хто ще звинуватив Вайнштайна?

Серед тих, хто звинуватив продюсера Гарві Вайнштайна у сексуальних домаганнях - акторки Ґвінет Пелтроу, Лізетт Ентоні й Кейт Бекінсейл.

А от акторка Ешлі Джадд пішла далі й подала позов проти 66-річного продюсера. Джадд заявляє, що Вайнштайн зруйнував її кар'єру після того, як вона відхилила його домагання.

Прокурори у Лос-Анджелесі також вирішили переглянути кілька справ зі звинуваченнями проти Вайнштайна після розслідування поліції.

Поліція Лондона також розслідує звинувачення на адресу Вайнштайна.

Як скандал уже вплинув на Вайнштайна?

Звинувачення у сексуальному насильстві зруйнували кар'єру і шлюб голлівудського продюсера.

Вайнштайна звільнили із його власної компанії Weinstein Company, яка пізніше оголосила про банкрутство.

Від нього відвернулися провідні фігури світової кіноіндустрії. Американська кіноакадемія, яка, зокрема, займається присудженням "Оскарів", виключила його зі своїх лав.

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