Копирайт изображения Reuters Image caption МЗС Британии підтвердило, що з російськими пранкерами дійсно говорив Джонсон

Розслідування щодо того, як російські пранкери змогли додзвонитися і 18 хвилин розмовляти з міністром закордонних справ Великої Британії, вже триває, - повідомила речниця британського прем'єра.

Розмова відбулася кілька тижнів тому, але була оприлюднена напередодні. Аудіозапис розмови, за даними агенції Bloomberg, виклали на каналі пранкерів у YouTube.

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон став жертвою розіграшу телефонних пранкерів Олексія Столярова і Володимира Кузнецова, відомих за прізвиськами Лексус і Вован. Один з них подзвонив Джонсону і відрекомендувався новим прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

У британському МЗС підтвердили, що із пранкерами дійсно говорив Джонсон, і розкритикували жартівників за несерйозність. Проте теми розмови були досить серйозними - від зміни влади у Вірменії до ставлення до Росії і отруєння Скрипалів.

"Використання хімічної зброї у Солсбері і в Сирії, а також нещодавні події у Вірменії, - це серйозні речі", - йдеться у заяві відомства.

"Ці інфантильні вчинки показують брак серйозності у того, хто дзвонив, і того, хто за ним стоїть".

Ось про що йшлося у розмові.

Про Вірменію

Джонсон: Пане прем'єр-міністре, дозвольте мені привітати Вас із великим успіхом. Я дуже сподіваюся, що Британія і Вірменія віднині зможуть зміцнювати відносини. Ми спостерігали, і мене особисто вразила Ваша роль у тому, щоб протести залишалися мирними.

Лідер протестного руху у Вірменії, депутат опозиційного блоку "Елк" Нікол Пашинян став прем'єром Вірменії 8 травня.

Від 13 квітня у Вірменії тривали мітинги, спровоковані заявою екс-президента Сержа Саргсяна про наміри балотуватися на посаду прем'єра. Парламент, попри багатотисячні опозиційні мітинги, обрав Саргсяна головою уряду, але вже 23 квітня Саргсян подав у відставку на тлі протестів.

Image caption Пашиняну вдалося вивести на протестні акції тисячі людей

8 травня парламент Вірменії обрав лідера протестів і опозиційного депутата Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра країни.

Джонсон:Географічне розташування вашої країни передбачає політику балансування (між Росією і Заходом), і ми це розуміємо.

Від самого початку протестів у Вірменії багато хто почав запитувати, чи не стоїть за ними інша країна, і, якщо стоїть, то яка?

Пашинян і до, і після призначення прем'єром заявляв, що не планує псувати відносини Вірменії із Росією.

Водночас він заявив, що його метою є втілення в життя угод між Вірменією і ЄС, які вже ратифіковані і підписані.

Про Росію

Джонсон:Дуже важливо, пане прем'єре, що у нас не буде нової холодної війни. Ніхто у Великій Британії цього не хоче. І мені особисто здається, що Росія зробила жахливу помилку у тому, що вони вчинили у Вілтширі, коли намагалися вбити Сергія і Юлію Скрипалів "Новачком". Вони загалом ведуть вкрай підривну діяльність. І це погано для самої Росії. І якби я міг переказати послання Путіну, я би сказав: ми не хочемо холодної війни, але ми хочемо побачити покращення у тому, як Росія себе поводить.

Британо-російські відносини зіпсувалися після отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії у Солсбері. Після того, як британські спецслужби дійшли висновку, що за отруєнням, швидше за все, стоїть Кремль, Лондон вислав 23 російських дипломатів, і Москва відповіла тим самим. Невдовзі після цього низка країн Європи і США вислали понад 150 російських дипломатів.

Джонсон:Мені здається, єдине, на що реагують росіяни, - це рішучість і жорсткість. І Вам треба дуже чітко визначити наміри та Ваше бачення майбутнього Вірменії.

Російська влада заперечує причетність до отруєння Скрипалів. Аргументи Кремля полягають у тому, що Росії невигідно йти на ризики напередодні чемпіонату світу з футболу, а також у тому, що Скрипаль пішов у відставку і не міг володіти інформацією, небезпечною для російської влади.

Пранкер виклав ці аргументи Джонсону, на що той відповів, що Британія готова поділитися із Вірменією "додатковими доказами", і що у Лондоні "майже на 100 відсотків" впевнені, що за отруєнням стоїть Росія.

Про "Новачка"

Пранкер:До речі, ви впевнені, що це саме Путін наказав отруїти Скрипалів? Дуже темна історія.

Джонсон:Так, впевнений... Ми радо надамо Вам більше доказів, які ми зможемо пред'явити з часом. Але мені здається, що росіянам важливо знати, що Велика Британія абсолютно рішуче налаштована жорстко їм протистояти.

Британія публічно не звинувачувала президента Путіна в тому, що він санкціонував отруєння Скрипалів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після отруєння Скрипалів у Солсбері там почалася масштабна операція із очищення міста, проте самих Скрипалів виписали із лікарні кілька місяців по тому

12 квітня Організація із заборони хімічної зброї дійшла висновку, що Скрипалів отруїли "Новачком". У той таки час в організації повідомили, що крім відкритої частини доповіді, існує і засекречена, і що її було передано усім країнам-членам організації. Серед цих країн - і Росія.

Президент Путін раніше заявляв, що речовини, схожі на "Новачка", могли бути вироблені "у 20 країнах світу".

Про "брудні гроші"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Роману Абрамовичу поки що не подовжили британську візу. Багато хто вважає це початком "полювання на багатіїв" у Британії, проте офіційного підтвердження цьому немає

Джонсон: Ми продовжимо тиснути на деяких олігархів із оточення Путіна. І мені здається, що найбільш ефективними заходами до останнього часу були не лише санкції проти дій в Україні, але і санкції щодо таких людей, як Дерипаска і РУСАЛ. Ми і надалі будемо посилювати наші заходи, і будемо запроваджувати нові санкції.

Після отруєння Скрипалів у Британії іде боротьба із російським впливом. Кілька днів тому було оприлюднено доповідь комітету закордонних справ Палати громад за підсумками парламентського розслідування "російської корупції у Британії", який може стати ґрунтом для змін у законодавстві.

Навесні 2017 року британський парламент ухвалив закон "Про фінансування злочинного походження" (Criminal Finance Act), який надав урядові кілька інструментів боротьби із "брудними грошима" та їхніми власниками. Проте конкретних кроків в рамках цього закону поки що отримано не було.

20 травня російський олігарх, бізнесмен і власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович попросив про подовження своєї британської візи, але не отримав відповіді.

Дехто з оглядачів потрактував це як початок тиску на російських багатіїв, які живуть в Лондоні, хоча жодних офіційних підтверджень цьому немає.

Міністр закордонних справ Британії додав, що не усі олігархи, які живуть в Лондоні, наближені до Кремля, і британській владі "потрібен час, аби розібратися", які з них пов'язані із російською владою.