Розіграш Джонсона: про що британський міністр говорив з російськими пранкерами
Розслідування щодо того, як російські пранкери змогли додзвонитися і 18 хвилин розмовляти з міністром закордонних справ Великої Британії, вже триває, - повідомила речниця британського прем'єра.
Розмова відбулася кілька тижнів тому, але була оприлюднена напередодні. Аудіозапис розмови, за даними агенції Bloomberg, виклали на каналі пранкерів у YouTube.
Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон став жертвою розіграшу телефонних пранкерів Олексія Столярова і Володимира Кузнецова, відомих за прізвиськами Лексус і Вован. Один з них подзвонив Джонсону і відрекомендувався новим прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.
- Українця, який придумав розіграш про 300 жертв у Кемерові, заочно арештували
- Седюка відпустили під особисте зобов’язання
У британському МЗС підтвердили, що із пранкерами дійсно говорив Джонсон, і розкритикували жартівників за несерйозність. Проте теми розмови були досить серйозними - від зміни влади у Вірменії до ставлення до Росії і отруєння Скрипалів.
"Використання хімічної зброї у Солсбері і в Сирії, а також нещодавні події у Вірменії, - це серйозні речі", - йдеться у заяві відомства.
"Ці інфантильні вчинки показують брак серйозності у того, хто дзвонив, і того, хто за ним стоїть".
Ось про що йшлося у розмові.
Про Вірменію
Джонсон: Пане прем'єр-міністре, дозвольте мені привітати Вас із великим успіхом. Я дуже сподіваюся, що Британія і Вірменія віднині зможуть зміцнювати відносини. Ми спостерігали, і мене особисто вразила Ваша роль у тому, щоб протести залишалися мирними.
Лідер протестного руху у Вірменії, депутат опозиційного блоку "Елк" Нікол Пашинян став прем'єром Вірменії 8 травня.
Від 13 квітня у Вірменії тривали мітинги, спровоковані заявою екс-президента Сержа Саргсяна про наміри балотуватися на посаду прем'єра. Парламент, попри багатотисячні опозиційні мітинги, обрав Саргсяна головою уряду, але вже 23 квітня Саргсян подав у відставку на тлі протестів.
8 травня парламент Вірменії обрав лідера протестів і опозиційного депутата Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра країни.
- Хто такий Пашинян: п'ять фактів про лідера революції у Вірменії
- Протести у Вірменії: хто переміг і в кого тепер влада?
- В столиці Вірменії масові зіткнення: є десятки поранених
Джонсон:Географічне розташування вашої країни передбачає політику балансування (між Росією і Заходом), і ми це розуміємо.
Від самого початку протестів у Вірменії багато хто почав запитувати, чи не стоїть за ними інша країна, і, якщо стоїть, то яка?
Пашинян і до, і після призначення прем'єром заявляв, що не планує псувати відносини Вірменії із Росією.
Водночас він заявив, що його метою є втілення в життя угод між Вірменією і ЄС, які вже ратифіковані і підписані.
Про Росію
Джонсон:Дуже важливо, пане прем'єре, що у нас не буде нової холодної війни. Ніхто у Великій Британії цього не хоче. І мені особисто здається, що Росія зробила жахливу помилку у тому, що вони вчинили у Вілтширі, коли намагалися вбити Сергія і Юлію Скрипалів "Новачком". Вони загалом ведуть вкрай підривну діяльність. І це погано для самої Росії. І якби я міг переказати послання Путіну, я би сказав: ми не хочемо холодної війни, але ми хочемо побачити покращення у тому, як Росія себе поводить.
Британо-російські відносини зіпсувалися після отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії у Солсбері. Після того, як британські спецслужби дійшли висновку, що за отруєнням, швидше за все, стоїть Кремль, Лондон вислав 23 російських дипломатів, і Москва відповіла тим самим. Невдовзі після цього низка країн Європи і США вислали понад 150 російських дипломатів.
- Справа Скрипаля: російські дипломати залишили Лондон
- Росія висилає британських дипломатів, у Британії скликають Раду нацбезпеки
Джонсон:Мені здається, єдине, на що реагують росіяни, - це рішучість і жорсткість. І Вам треба дуже чітко визначити наміри та Ваше бачення майбутнього Вірменії.
Російська влада заперечує причетність до отруєння Скрипалів. Аргументи Кремля полягають у тому, що Росії невигідно йти на ризики напередодні чемпіонату світу з футболу, а також у тому, що Скрипаль пішов у відставку і не міг володіти інформацією, небезпечною для російської влади.
Пранкер виклав ці аргументи Джонсону, на що той відповів, що Британія готова поділитися із Вірменією "додатковими доказами", і що у Лондоні "майже на 100 відсотків" впевнені, що за отруєнням стоїть Росія.
Про "Новачка"
Пранкер:До речі, ви впевнені, що це саме Путін наказав отруїти Скрипалів? Дуже темна історія.
Джонсон:Так, впевнений... Ми радо надамо Вам більше доказів, які ми зможемо пред'явити з часом. Але мені здається, що росіянам важливо знати, що Велика Британія абсолютно рішуче налаштована жорстко їм протистояти.
Британія публічно не звинувачувала президента Путіна в тому, що він санкціонував отруєння Скрипалів.
12 квітня Організація із заборони хімічної зброї дійшла висновку, що Скрипалів отруїли "Новачком". У той таки час в організації повідомили, що крім відкритої частини доповіді, існує і засекречена, і що її було передано усім країнам-членам організації. Серед цих країн - і Росія.
Президент Путін раніше заявляв, що речовини, схожі на "Новачка", могли бути вироблені "у 20 країнах світу".
Про "брудні гроші"
Джонсон: Ми продовжимо тиснути на деяких олігархів із оточення Путіна. І мені здається, що найбільш ефективними заходами до останнього часу були не лише санкції проти дій в Україні, але і санкції щодо таких людей, як Дерипаска і РУСАЛ. Ми і надалі будемо посилювати наші заходи, і будемо запроваджувати нові санкції.
Після отруєння Скрипалів у Британії іде боротьба із російським впливом. Кілька днів тому було оприлюднено доповідь комітету закордонних справ Палати громад за підсумками парламентського розслідування "російської корупції у Британії", який може стати ґрунтом для змін у законодавстві.
Навесні 2017 року британський парламент ухвалив закон "Про фінансування злочинного походження" (Criminal Finance Act), який надав урядові кілька інструментів боротьби із "брудними грошима" та їхніми власниками. Проте конкретних кроків в рамках цього закону поки що отримано не було.
20 травня російський олігарх, бізнесмен і власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович попросив про подовження своєї британської візи, але не отримав відповіді.
Дехто з оглядачів потрактував це як початок тиску на російських багатіїв, які живуть в Лондоні, хоча жодних офіційних підтверджень цьому немає.
Міністр закордонних справ Британії додав, що не усі олігархи, які живуть в Лондоні, наближені до Кремля, і британській владі "потрібен час, аби розібратися", які з них пов'язані із російською владою.