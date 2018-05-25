У ресторані в Києві напали на фанатів "Ліверпуля": є поранені

Копирайт изображения УНІАН Image caption Фанати "Ліверпуля" продовжують прибувати на фінал Ліги чемпіонів у Києві

У київському ресторані Rooster біля НСК Олімпійський ввечері у четвер група нападників атакувала фанатів англійського футбольного клуба "Ліверпуль".

Як повідомили у прес-службі поліції Києва, двоє іноземців "отримали тілесні ушкодження, однак від написання заяв категорично відмовилися".

Затримали двох нападників.

"Правоохоронці затримали двох осіб, які брали участь у бійці, і до управління поліції доставили двох постраждалих іноземців. Під час спілкування затримані відмовилися надавати будь-які пояснення щодо події, посилаючись на норми статті 63 Конституції України, а потерпілі - відмовилися від написання заяв", - розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

В поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження, на двох затриманих склали протоколи за адміністративні правопорушення.

Британське видання Mirror оприлюднило відео бійки.

За даними видання, на британців напала група з "20 хуліганів у масках", на яких були зображення черепів.

Під час бійки використовувалися столи, стільці та стакани. Деякі британці після неї залишилися у крові та з порізами.