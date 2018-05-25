КНДР готова до зустрічі з Трампом "у будь-який час"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина мала відбутися 12 червня у Сингапурі

Північна Корея повідомила, що готова до діалогу з президентом США Дональдом Трампом "у будь-який час у будь-якій формі", після того як той оголосив про скасування зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Заступник міністра закордонних справ КНДР Кім Ке Гван, який неодноразово проводив переговори щодо ядерної програми Пхеньяна і вважається наближеним до лідера країни, назвав рішення Трампа "дуже прикрим".

Президент США поклав на КНДР провину за зрив саміту, який мав відбутися у Сингапурі 12 червня, і звинуватив Північну Корею у "відкритій ворожнечі".

Саміт мав стати першою в історії зустріччю лідерів Північної Кореї та США. Лідери двох держав мали обговорити питання денуклеаризації Корейського півострова.

За декілька годин до рішення Трампа КНДР повідомила про виконання обіцянки щодо підриву полігону для випробувань ядерної зброї.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ключовий північнокорейський перемовник з ядерної програми КНДР Кім Ке Гван назвав рішення президента США "дуже прикрим"

Дональд Трамп оголосив про скасування саміту в листі на адресу лідера КНДР.

Представник Білого Дому також повідомив журналістам, що представники Північної Кореї "порушили обіцянки" - не з'явилися на підготовчу зустріч з американцями у Сингапурі.

"Північні корейці не з'явилися. Вони просто не прийшли на зустріч з нами", - повідомив він.

Чиновник повідомив, що президент Трамп продиктував "кожне слово" листа до Кім Чен Ина.

Про що йшлося у листі?

У листі Трамп повідомив, що з "нетерпінням" чекав на зустріч з Кім Чен Ином, але його сподівання не справдилися.

"На жаль, через величезний гнів та відкриту ворожнечу, відображену у вашій останній заяві, я вважаю, що на даний час неприйнятно провести давно заплановане засідання", - наголосив президент США.

Пізніше у публічній заяві він додав, що американські військові готові до будь-яких безрозсудних дій КНДР.

16 травня представник КНДР піддав критиці радника президента США з національної безпеки Джона Болтона за пропозицію роззброєння Північної Кореї за "лівійським сценарієм".

У Пхеньяні добре пам'ятають, як у 2011 році закінчилося життя лідера Лівії Муаммара Каддафі, який відмовився від розробок ядерної зброї та пішов на угоду з Заходом.