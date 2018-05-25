Луценко проти "Опоблоку": Рада отримала подання на Вілкула і Колєснікова

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Вілкул (ліворуч) у 2012 році передав посаду голови області Дмитру Колєснікову

Генеральний прокурор Юрій Луценко направив до Верховної Ради одразу два подання на притягнення до кримінальної відповідальності членів парламенту від "Опозиційного блоку" - Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова, повідомила його речниця Лариса Сарган.

Водночас гепрокуратура не просить парламент дати дозвіл на арешт депутатів.

Обидва політики у минулому були топ-менеджерами підприємств бізнесмена Ріната Ахметова й експерти зараховують їх до його так званої "групи впливу" у фракції.

Генеральна прокуратура підозрює Олександра Вілкула у тому, що на посаді керівника Дніпропетровської ОДА він видавав розпорядження щодо незаконної зміни цільового призначення 66 гектарів земель області.

Дмитро Колєсніков у часи президентства Віктора Януковича очолив Дніпропетровщину, коли Олександр Вілкул перейшов працювати в уряд.

Перед виборами парламенту 2014 року пан Колєсніков очолював благодійний фонд пана Вілкула.

Обидва політика у 2000-і роки були на керівних посадах гірничих підприємств Дніпропетровщини, які належать Рінату Ахметову.

Пана Колєснікова підозрюють у тому, що на посаді голови агентства держмайна України він сприяв відчуженню приміщень державного "Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту трубної промисловості" у Дніпрі площею 7 тисяч кв. м.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Вілкул вважається одним із соратників бізнесмена Ріната Ахметова. Фото часів перебування пана Вілкула на посаді губернатора

Пан Колєсніков очолював це агентство до того, як став губернатором Дніпропетровщини.

15 травня Юрій Луценко також направив до Верховної Ради подання про дозвіл притягнути до кримінальної відповідальності депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Дунаєва.

В "Опозиційному блоці" називають подання генпрокурора Луценка до Ради "політично вмотивованим". Про це, зокрема, заявляв співголова фракції "Опоблоку" Юрій Бойко.

Верховна Рада цього скликання позбавляла - частково чи повністю - недоторканності майже десятьох депутатів.

Серед них - Олександр Онищенко, Максим Поляков, Борислав Розенблат, Сергій Мельничук, Сергій Клюєв, Олесь Довгий, Михайло Добкін, Вадим Новинський та Надія Савченко.