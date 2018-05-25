Нідерланди й Австралія офіційно звинуватили Росію у катастрофі MH17

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Австралія і Нідерланди офіційно звинуватили Росію у загибелі пасажирського літака МН17, збитого над сходом України влітку 2014 року.

Тоді загинули усі 298 людей, які перебували на борту, що летів із Амстердама до Малайзії.

Напередодні міжнародна слідча група на чолі із Нідерландами повідомила про висновки свого розслідування: літак МН17 збив "Бук", який потрапив на непідконтрольну Києву територію України із Росії.

Росія послідовно заперечує свою причетність до катастрофи із малайзійським літаком.

Спільне рішення Нідерландів і Австралії було оприлюднено на сайті уряду Нідерландів.

"Базуючись на висновках (міжнародної слідчої групи), Нідерланди та Австралія відтепер переконані, що Росія відповідальна за розгортання установки "Бук", який збив МН17", - заявив міністр закордонних справ Нідерландів Штеф Блок.

"Наступним кроком буде притягнення Росії до відповідальності".

У заяві країн також ідеться про те, що притягнення країни до відповідальності за міжнародним правом потребуватиме "складної юридичної процедури".

"Ми закликаємо Росію визнати відповідальність і у повній мірі співпрацювати у процесі встановленні істини та впровадження правосуддя заради жертв рейсу МН17 та їхніх близьких", - йдеться у заяві.