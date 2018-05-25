Bellingcat назвав підозрюваного у справі про катастрофу із MH17

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У слідчій групі Bellingcat упевнені, що вони змогли "з дуже великою імовірністю" встановити особу підозрюваного у справі катастрофи малайзійського літака MH17 над сходом України влітку 2014 року.

Як повідомляє з прес-коференції групи кореспондент ВВС Юрій Маловер'ян, йдеться про офіцера ГРУ Росії Олега Іваннікова.

Мова йде про людину, яка мала прізвиська "Андрій Іванович" і "Оріон". У Bellingcat вважають, що він брав участь у перевезенні установки "Бук" із Росії до України і назад.

Автори розслідування твердять, що він є чинним співробітником російського Головного розвідувального управління.

Копирайт изображения www.bellingcat.com Image caption "Андрій Іванович" або "Оріон", він же Олег Володимирович Іванніков. У Billingcat вважають, що саме він доправляв "Бук" до України

Слідчі вважають, що у 2014 і 2015 роках він координував дії проросійських сепаратистів у Луганській області, а також бійців приватної військової компанії, відомої як "група Вагнера".

Саме ці функції він виконував і в липні 2014 року, коли було збито літак МН17.

Напередодні об'єднана міжнародна слідча група, яка провадить офіційне розслідування у справі про загибель малайзійського пасажирського літака, повідомила, що установка "Бук", із якої було збито літак, належала курській 53-1 бригаді ПВО російських збройних сил.

Представник слідчої групи на прес-конференції розповів, що точно установку "Бук" вдалося визначити завдяки низці її унікальних особливостей.

Їх встановили на основі фото та відеоматеріалів, отриманих в тому числі з соціальних мереж.

"Ці характеристики фактично є своєрідними відбитками пальців ракетної установки", - пояснив глава центрального департаменту кримінальних розслідувань національної поліції Нідерландів Вілберт Пауліссен.

Він також повідомив, що список з приблизно ста підозрюваних на цей час скоротився до кількох десятків. Однак представник слідчої групи відмовився назвати імена ймовірних підозрюваних.

Bellingcat заявляв ще у 2015 році, базуючись на фото, відеозаписах, супутникових знімках та інших даних, що "Бук" із якого поцілили по пасажирському лайнеру, привезли із Росії і одразу ж після цього забрали назад.

Пізніше Bellingcat у кількох доповідях уточнював свої висновки, і, зокрема, заявляв, що той "Бук" належав саме курській бригаді російських ПВО.

Міжнародна слідча група вперше заявила про те, що "Бук" було привезено з Росії, у 2016 році.

Літак МН17 збили над східною Україною 17 липня 2014 року. На його борту перебувало 298 людей, всі вони загинули.

Більшість пасажирів були громадянами Нідерландів. 25 травня Нідерланди і Австралія, громадяни якої також були на борту літака, офіційно звинуватили Росію у катастрофі.

Росія відкидає свою причетність до цієї трагедії та висуває різні версії щодо провини українських військових.

Міністерство оборони і виробник ракет для "Бука" концерн "Алмаз-Антей" доводили, що ракету випустили з території, яка на той момент перебувала під контролем української армії.

Водночас Слідчий комітет Росії, який відкрив карну справу за фактом загибелі малайзійського "Боїнга", заявляв, що розглядає як пріоритетну, версію про те, що лайнер було збито літаком Су-25 ВПС України.

Різні експерти доводили, що це є неможливим, адже Су-25 не літає на такій висоті і не має ракет, здатних збити лайнер на висоті 10 км.