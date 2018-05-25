Перші "жертви" нових правил: чому сайти американських ЗМІ заблокували в Європі?

Копирайт изображения Press Association Image caption Компаніям доведеться платити відчутні штрафи, якщо вони порушують нові правила захисту даних

LA Times і Chicago Tribune - серед багатьох сайтів американських ЗМІ, які заблокували для користувачів із ЄС згідно із новими правилами захисту особистих даних, що набули чинності від 25 травня.

Американським ЗМІ тепер доводиться повідомляти, що їхні сайти тимчасово недоступні для споживачів у більшості європейських країнах.

Загальні правила захисту даних (або ж GDPR - General Data Protection Regulation), нада.ть громадянам країн ЄС більше прав для того, аби визначати, як використовуються їхні персональні дані.

Згідно із новими правилами, компанії, які працюють у ЄС або ж якось пов'язані із ним, повинні отримувати швидкий дозвіл користувачів на використання їхніх персональних даних. За порушення цих правил компанії будуть змушені сплатити серйозні штрафи.

Які сайти є недоступними?

Переважно ці зміни зачепили новинні сайти, що входять до медійних груп Tronc та Lee Enterprises. Перша володіє такими впливовими виданнями, як New York Daily News, Chicago Tribune, LA Times, Orlando Sentinel і Baltimore Sun.

Нині на їхніх сайтах написано: "На жаль, зараз наш сайт є недоступним для користувачів у більшості європейських країн. Ми намагаємося вирішити проблему і розглядаємо усі варіанти, що дозволять надавати увесь спектр цифрових пропозицій на європейському ринку".

Lee Enterprises випускає 46 щоденних газет у 21 штаті. Вони повідомляють своїм читачам таке: "Перепрошуємо, цей сайт є тимчасово недоступним. Ми розуміємо, що ви намагаєтеся зайти на сайт із країни, що належить до ЄС, де запроваджені правила захисту даних. Через це ми не можемо надати доступ до сайту на певний час."

Копирайт изображения LA Times Image caption Так виглядає сайт LA Times для користувачів із Європи

Водночас сайти CNN і New York Times працюють без змін і є доступними для користувачів із ЄС. Washington Post і Time попросили своїх читачів із ЄС погодитися із новими правилами.

Що таке GDPR?

Нові правила захисту персональних даних були ухвалені Брюсселем ще у квітні 2016 року. Тоді ж було оприлюднено і повний текст нових регуляцій. Проте вони набули чинності 25 травня 2018 року.

Зловживання чи необережне використання персональних даних користувачів відтепер загрожує штрафами до 20 мільйонів євро або 4% від світового обігу компанії.

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Засновник Facebook Марк Цукерберг нещодавно відповідав на запитання євродепутатів про те, як збирається захистити персональні дані користувачів

Віднині усі громадяни ЄС мають право знати, що інтернет-компанії знають про них, і, якщо захочуть, можуть вимагати знищити цю інформацію.

Компанії мають активно пропонувати користувачам дати згоду на обробку і використання своїх даних.

Компанії також повинні повідомляти користувачів про будь-яке порушення з використанням даних самих споживачів, а також відповідні контролюючі органи впродовж трьох діб.

Кожна країна ЄС повинна визначити орган, який стежитиме за дотриманням нових правил компаніями.

Новий голова Європейської ради із захисту даних Андреа Єлінек заявила FT, що очікує "невідворотної" відповідальності за порушення правил.

"Щойно надійдуть скарги, ми будемо напоготові", - заявила вона.

Керівник регуляторного органу Ірландії Хелен Діксон заявила, що країна готова використовувати "повний комплекс інструментів" проти компаній, що порушують нові правила захисту даних. Саме в Ірландії розташовані штаб-квартири Facebook і Twitter.

Нові правила набули чинності на тлі гарячих дискусій щодо того, як компанії на кшталт Google чи Facebook збирають і використовують персональну інформації про користувачів.

Раніше цього тижня засновник Facebook Марк Цукерберг вибачився перед користувачами-європейцями за помилки компанії у ставленні до захисту їхніх особистих даних.

Головній біль із персональними даними

Кевін Коннолі, кореспондент ВВС Europe

Впродовж останніх тижнів мільйони електронних поштових скриньок по всій Європі були заповнені листами від компаній, які жваво пропонували клієнтам і партнерам надати свою згоду на подальшу обробку і використання їхніх даних, а також на розсилку рекламних матеріалів.

Нові правила стосуються не лише збирання і зберігання даних, але і їхнього використання для маркетингу - саме тому деякі американські компанії вирішили принаймні тимчасово припинити продавати свої товари чи послуги у ЄС, аби не порушити нові правила.

Тим часом члени Європейського парламенту вважають себе передовим загоном у боротьбі проти надмірної влади глобальних інтернет-компаній і за відновлення контролю над ними з боку користувачів (і їхніх виборців).