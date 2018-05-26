Чи діють водостійкі сонцезахисні креми?

Копирайт изображения Getty Images

Водостійкі сонцезахисні креми діють менш ефективно після того, як ви скупаєтеся у морі - застерігає британська організація із захисту прав споживачів Which?

Організація провела тести на двох продуктах, виробники яких називають їх водостійкими. В результаті з'ясувала, що в одного - сонцезахисний фактор упав на 59% вже після 40 хвилин перебування у солоній воді, у іншого - на 34%.

Наразі у Британії виробникам дозволено ставити на етикетки своїх сонцезахисних кремів фразу "водостійкий", якщо ступінь їхнього захисту від сонця не падає нижче 50% після 20 хвилин перебування у воді. Ці тести виробники проводять із застосуванням звичайної води з-під крана.

Водночас організація Which? стверджує, що тести із солоною, хлорованою і проточною водою "розкривають недоліки" тестів у виробничих лабораторіях - адже краще імітують реальні умови використання сонцезахисних кремів.

"А в реальності сонцезахисний фактор знижується іще більше - адже такі чинники, як відбиття світла від поверхні води, спека, піт, витирання й обтирання, знижують захисні властивості кремів від сонця", - заявляє організація.

Організація Cancer Research UK, що займається дослідженнями лікування раку, привітала дослідження Which? і додала від себе, що жоден крем від сонця не дає 100% захисту.

А от британська Асоціація косметології й парфумерії розкритикувала роботу Which? і запевнила споживачів у дієвості водостійких сонцезахисних кремів.

"Взагалі-то, крем із фактором SPF 30 зупиняє близько 96% ультрафіолетових променів, що досягають шкіри, і навіть після надійної перевірки на водостійкість, він відфільтровував близько 93% сонячних ультрафіолетових променів", - каже директор асоціації доктор Кріс Флавер.

Попри критику, Which? закликає до суворішого регулювання у маркуванні сонцезахисних продуктів.

Cancer Research UK тим часом радить споживачам не жаліти сонцезахисного крему при нанесенні на шкіру, не забувати наносити його повторно, за можливості триматися у тіні й одягати футболку й капелюх на відкритому сонці.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.