Ірландці підтримали легалізацію абортів - екзит-поли

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В Ірландії на референдумі підтримали лібералізацію закону про аборти, свідчать дані екзит-полів.

Згідно з опитуваннями видання The Irish Times та державної телекомпанії RTE, близько 69% проголосували за скасування норми Конституції, яка фактично забороняє аборти.

Прем'єр-міністр Лео Варадкар, який підтримав цю реформу, заявив про історичне рішення.

На референдумі людей запитали: вони за збереження чи скасування норми в Конституції, яка стверджує, що ненароджена дитина має таке ж право на життя, як і вагітна жінка.

Екзит-пол RTE показав, що 69,4% висловились за скасування, а 30,6% - за збереження норми. У Дубліні 79% підтримали скасування.

За результатами опитування The Irish Times, 68% - за скасування, 32% - за збереження в Конституції країни відповідної норми.

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Прем'єр країни у п'ятницю заявив: "Дякую кожному, хто сьогодні проголосував. Демократія в дії. Схоже на те, що завтра ми будемо творити нову історію".

Міністр охорони здоров'я Ірландії Саймон Гарріс написав у Twitter: "Лягаю спати сьогодні з надією, що прокинуся в більш співчутливій, турботливій та шанобливій країні".

А противник кампанії Кора Шерлок висловила розчарування даними екзит-полів, але підкреслила, що "рух за життя підніметься під час будь-якого виклику, з яким зіткнеться".

Сьогодні аборти в Ірландії можливі лише тоді, коли життя жінки під загрозою, але не у випадку зґвалтування, інцесту або смертельної аномалії плоду.

На референдумі зареєстрували понад 3,2 мільйона людей, з яких понад 100 тисяч - нові виборці.

Опитування стало результатом дискусії, що тримала десятиліттями, щодо абортів в Ірландії. Це було шосте голосування країни з цього питання.

Офіційні результати очікують у суботу ввечері.

Копирайт изображения Reuters Image caption Прем'єр-міністр Лео Варадкар голосує на референдумі

Суперечливу восьму поправку ввели після референдуму у 1983 році. Вона прирівнює право на життя жінки та ненародженої дитини.

У 2013 році в країні дозволили аборти у випадку, коли життю жінки є загроза, в тому числі самогубства.

Вчинення нелегального аборту карається 14 роками в'язниці.

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