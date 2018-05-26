Коли з'явиться новий фільм про Джеймса Бонда?

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Режисером 25-го фільму про Джеймса Бонда стане британський кінематографіст, лауреат премії "Оскар" Денні Бойл. Головну роль у шпигунській картині вже вп'яте зіграє Деніел Крейг.

Бойл став популярним після фільму "На голці", який розповідає про життя шотландських наркоманів. Він також режисер фільму "Мільйонер з нетрів", за який отримав "Оскар" у 2009 році.

Саме він під час відкриття Олімпіади-2012 у Лондоні режисерував сцену, коли з неба на стадіон спустилися на парашуті актори, які грали британську королеву та Джеймса Бонда.

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Він приймає естафету від попереднього режисера "бондіани", оскароносного кінематографіста Сема Мендеса, який зняв дві серії про суперагента: "007: Координати "Скайфолл" (2012) та "Спектр" (2015).

Оригінальний сценарій для нової частини фільму напише Джон Ходж. Він вже працював з Денні Бойлом над фільмом "На голці", до написання історії про Бонда його залучають вперше.

Нову частину "бондіани" почнуть знімати 3 грудня на британській кіностудії Pinewood Studios. Очікують, що в Британії він вийде на екрани 25 жовтня 2019 року.

Права на прокат фільму отримає студія Universal. Керівник цієї компанії Донна Ленглі назвала співпрацю Бойла та Крейга "чудовою комбінацією".

Актор Деніел Крейг підтвердив, що зіграє головну роль у своєму вже п'ятому фільмі про Бонда.

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При цьому він запевнив прихильників, що це буде його остання поява на екрані в ролі суперагента.

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