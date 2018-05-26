Історичний саміт США та КНДР: відбудеться чи ні?

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що відбулися "дуже продуктивні переговори" з Північною Кореєю про відновлення підготовки до саміту лідерів двох країн.

У своєму Twitter американський президент написав, що зустріч таки може відбутися 12 червня у Сінгапурі.

Раніше він скасував саміт, звинувативши Північну Корею у "відкритій ворожнечі".

Проте Пхеньян у відповідь заявив, що готовий провести переговори "у будь-який час та в будь-якому форматі".

Скасувати чи ні?

Дональд Трамп направив лідеру Північної Кореї у четвер лист, в якому і повідомив про скасування саміту.

В ньому президент США заявив, що сподівається "одного дня" все ж зустрітися з Кім Чен Ином.

"Я дуже чекав зустрічі із вами, - йдеться у листі. - На жаль, через небувалий гнів і неприховану ворожість вашої останньої заяви зараз мені видається недоречною ця давно запланована зустріч".

"Ви говорите про ваші ядерні потужності, але наші настільки великі й могутні, що я молюся богу, аби їх ніколи не довелося використовувати", - додає пан Трамп.

Він завершує свій лист пропозицією до Кім Чен Ина зателефонувати йому, якщо той змінить свою думку.

"Світ і, зокрема, Північна Корея, втратили чудову можливість для встановлення тривалого миру, процвітання і багатства. Ця втрачена можливість - справді сумний момент історії", - йдеться у листі американського президента.

Історична зустріч

Дотепер жоден із чинних президентів США не зустрічався особисто із жодним лідером Північної Кореї.

Лідер Північної Кореї запропонував президенту США провести спільну зустріч у березні цього року. Дональд Трамп тоді прийняв цю пропозицію. Пізніше пан Трамп повідомив, що зустріч погодили провести у Сінгапурі на початку червня.

У квітні Кім Чен Ин оголосив, що тимчасово призупинить ядерні випробування.

Проте вже у травні Північна Корея заявила, що на неї чинять "тиск" і погрожують перед майбутнім історичним самітом КНДР і США.

Пізніше Пхеньян скасував зустріч на найвищому рівні із представниками Південної Кореї.

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