У Києві закрили п'ять станцій метро: перевіряють на вибухівку

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У Києві невідомі телефоном повідомили про те, що нібито заміновані п'ять станцій метрополітену.

Увага! Надійшли анонімні дзвінки про мінування станцій - "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Арсенальна" та "Героїв Дніпра"", - інформує у Facebook "Київський метрополітен".

Там додали, що всі ці станції зачинили для пасажирів, проводиться перевірка.

В поліції Києва додали, що правоохоронці на цей час оглядають зачинені станції метрополітену та прилеглу до них територію.

"Сьогодні о 13:20 на спецлінію 102 зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що на 5-ти станціях метрополітену станеться вибух", - повідомили у київській поліції.

На місце негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативні групи районів, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники та медики.

"На даний час поліцейські проводять евакуацію пасажирів, персоналу підземки та ретельно оглядають вказані об'єкти", - йдеться в повідомленні.

Також вирішується питання щодо відкриття кримінальної справи за статтею 259 - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян Кримінального кодексу України.

У суботу, 26 травня в Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, де змагатимуться іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль".

На фінал очікують близько 100 тисяч іноземних гостей, 20 тисяч з яких прилетять у день матчу.

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