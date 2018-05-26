Лідери двох Корей раптово провели саміт

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Лідери Північної та Південної Корей зустрілися в демілітаризованій прикордонній зоні. Про цей саміт ніхто не повідомляв.

Це вже друга зустріч між лідерами Південної Кореї та КНДР. Вона відбулася на фоні підготовки до історичного саміту між Кім Чен Ином та Дональдом Трампом.

Офіс президента Південної Кореї Мун Чже Іна повідомив, що "лідери обмінялися думками щодо успішного проведення саміту між Північною Кореєю та США".

У четвер Дональд Трамп повідомив, що скасовує саміт з лідером Північної Кореї через її "відкриту ворожнечу".

Пхеньян у відповідь заявив, що готовий провести переговори "у будь-який час та в будь-якому форматі".

Проте пізніше риторика американського президента дещо змінилася. За його словами, відбулися "дуже продуктивні переговори" з Північною Кореєю про відновлення підготовки до саміту лідерів двох країн.

У своєму Twitter американський президент написав, що зустріч таки може відбутися 12 червня у Сінгапурі.

Дотепер жоден із чинних президентів США не зустрічався особисто із жодним лідером Північної Кореї.

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