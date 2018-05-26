Фестиваль фанатів: як Київ зустрічає гостей фіналу Ліги чемпіонів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вболівальники "Реалу" та "Ліверпуля" у Києві

У суботу центр Києва заполонили футбольні вболівальники, які святкують та готуються до вечірнього фіналу Ліги чемпіонів за участю іспанського "Реалу" та англійського "Ліверпуля"

Десятки тисяч фанатів гуляють центральними кварталами Києва, п'ють пиво та співають пісні своїх улюблених клубів.

Найпомітніші у столиці вболівальники "Ліверпуля" у своїх яскравих червоних клубних футболках.

Копирайт изображения Football Federation of Ukraine

Трохи менше іспанців у своїх звичних світлих та чорних кольорах.

Організатори створили для вболівальників спеціальні фан-зони.

Найбільшу відкрили ще у п'ятницю на Хрещатику, де розважається чи не найбільше вболівальників. Там можна купити їжу, напої та пиво.

Дві окремі фан-зони відкрили і для прихильників "Ліверпуля", і "Реалу".

Копирайт изображения Dmitriy Belotserkovets Image caption Фан-зона на Хрещатику

Іспанці збираються у фан-зоні біля метро "Палац Україна", а прихильники "Ліверпуля" готуються до матчу у фан-зоні у парку Шевченка.

Ближче до матчу відбудеться спеціальний марш уболівальників обох клубів із своїх фан-зон до стадіону НСК "Олімпійський".

Копирайт изображения dpsu.gov.ua Image caption Вболівальники в аеропорту

Прилегла територія від стадіону до фан-зон та центральні квартали міста перекриті для автомобільного руху.

Копирайт изображения dpsu.gov.ua Image caption Вболівальникам роздають спеціальні брошури англійською та іспанською мовами

Четверта фан-зона готується приймати гостей на Контрактовій площі. Саме там вже встановили величезний екран, на якому можна буде подивитись фінал Ліги чемпіонів.

Десятки тисяч іноземців

У день матчу в Києві очікували близько 100 тисяч гостей. При чому левова частка з них має прилетіти саме вдень 26 травня.

Багато іноземців їдуть на фінал через інші міста України - добираються до, наприклад, Одеси чи Львова, а звідти потягами прямують до Києва.

Image caption Фан-зона у парку Шевченка

Станом на 14.00 26 травня прикордонники прозвітували, що в Україну офіційно в'їхали вже 18 тисяч іноземців, які прямували на фінал Ліги чемпіонів.

Кожному з них прикордонники роздають брошури англійською та іспанською мовами, в яких іноземці можуть знайти корисну інформацію на час перебування в Україні.

Поліція, яка вживає безпрецедентних заходів безпеки, вже прозвітувала про 26 інцидентів за участі фанатів. Серед них переважно крадіжки, хуліганство і шахрайство.

У соціальних мережах вболівальники повідомляють про випадки поцуплених чи загублених мобільних телефонів.

Копирайт изображения Ruslan Forostyak Image caption Фанат "Реалу", який їде до Києва через Одесу

Вдень невідомі повідомили про нібито мінування п'ятьох станцій метро, які тимчасово припиняли роботу.

Image caption Поліція готується до вечора фіналу Ліги чемпіонів

З 18.00 припинить працювати станція метро "Олімпійська", яка розташована поруч зі стадіоном.

Матч розпочнеться о 21.45 за київським часом.

За порядком у столиці стежать понад 10000 поліцейських та нацгвардійців.

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