Копирайт изображения MOZ.GOV.UA Image caption Уляна Супрун радить робити перерви через кожні 20 хвилин користування смартфоном

Причиною болі у шиї та спині, а також проблем з пальцями та очима може бути надмірне використання смартфонів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

"У вас часто ниє шия або спина, терпнуть та німіють пальці чи болять очі? Дуже вірогідно, що причина цих симптомів прямо у ваших руках", - написала пані Супрун.

Пані Супрун вказує, що за останні роки кількість травм опорно-рухового апарату, що пов'язані з надмірним використанням смартфонів, невпинно зростає. І це підтверджує низка наукових досліджень.

Справа у тому, що, коли людина дивиться на екран смартфону або із захопленням набирає текст, то навіть не помічає, наскільки неприродно низько опускає голову.

"Ця постава вже отримала свою назву серед науковців як "text neck" - що позначає занадто близьке положення шиї до грудної клітини", - каже вона.

Чим нижче людина опускає голову, тим більший тиск створюється на хребет та м'язи верхнього плечового поясу.

Копирайт изображения AFP Image caption Користуючись смартфоном людина неприродно опускає голову

Від одноманітних рухів також страждають пальці. Біль, оніміння, поколювання та запалення в суглобах великого пальця руки вже отримали окрему назву - "texting thumb", вказує Уляна Супрун.

Адже великий палець не призначений до швидкого набирання текстових повідомлень та одноманітних рухів.

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Щодо очей, то пані Супрун вказує, що тривале уважне стеження за екраном може призвести до сухості очей та виникнення болі.

Щоб уникнути негативних наслідків, керівник української медицини порадила тримати телефон на рівні грудей або очей, щоб мінімізувати нахил шиї.

Також вона радить змінювати пальці, якими набирається текст на телефоні, а також не тримати телефон між вухом та плечем.

Безперервно користуватись смартфоном вона радить не більше 20 хвилин, а після цього треба зробити невелику перерву.

Останнім часом Уляна Супрун надає українцям поради щодо здоров'я, які часто розвіюють певні міфи щодо здоров'я.