Вболівальники повертаються додому, Київ - до звичного життя

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До вечора неділі більша частина іноземних уболівальників, що приїхали до Києва на фінал Ліги чемпіонів УЄФА, має залишити Україну.

У Державній прикордонній службі повідомляють, що під час фінальних матчів УЄФА до України приїхали понад 25 тисяч уболівальників-іноземців, і вже на ранок неділі близько половини з них відлетіли додому.

"На ранок 28 травня співробітники прикордонного відомства у пунктах пропуску загалом вже оформили більше половини гостей спортивного свята", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Без серйозних порушень"

У столиці порядок забезпечували понад 10 тисяч правоохоронців.

У Національній поліції твердять, що за час проведення Ліги чемпіонів до правоохоронців звернулися 71 іноземці. У 20 випадках йшлося про вчинки, що "мають ознаки кримінального правопорушення".

"За всіма фактами відбуваються дії, передбачені законодавством України", - повідомляє Департамент комунікацій Національної поліції.

Крім того, було чотири повідомлення про мінування київського метро.

Сам матч Ліги чемпіонів відбувся "без серйозних порушень".

"На футбольному матчі були присутні близько 50 тисяч громадян. Усе пройшло досить спокійно. Було дві сутички між вболівальниками. Стюарди, а потім поліцейські вивели правопорушників, з якими поспілкувалися за межами стадіону", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

Проте по завершенню матчу "кілька молодиків намагалися вчинити бійку, однак правоохоронці затримали 18 осіб та доставили в районне управління поліції. У подальшому їх діям буде надана правова оцінка".

Впоралися без помилок

У "Борисполі" повідомляють, що за 25-26 травня аеропорт прийняв 77 додаткових чартерних рейсів (100% від запланованого), а також 73 комерційні рейси. При цьому, як повідомила речниця аеропорту, Тетяна Ярош, від початку було заплановані лише 60 комерційних рейсів.

Мер Києва, Віталій Кличко заявив, що попри попередні хвилювання, столиця України успішно впоралася із проведенням фіналу Ліги Чемпіонів:

"Сьогодні я можу сказати, що все відбулося дуже добре. Так, ми хвилювалися, адже подій подібного рівня в Києві, в Україні до цього не відбувалося. Але ми доклали всіх зусиль, ретельно готувалися, і ми впоралися", - наголосив Віталій Кличко.

Він також зустрівся із головою УЄФА Олекандром Чеферіним, який заявив, що з точки зору фіналу Ліги чемпіонів "і вчора, і в попередні дні не було жодної помилки", і подякував Києву "за гостинність".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Уболівальники "Ліверпуля" у парку Шевченка в Києві - між університетом і вулицею музеїв - Терещенківською

Разом із тим, "футбольне свято" залишило і негативні враження серед киян, тим більше, що збіглося із Днем Києва, яке традиційно святкується в останні вихідні травня.

Кияни жваво обговорюють у соцмережах те, у що перетворили парк Шевченка у центрі міста уболівальники "Ліверпуля".

Втім, коментують також і те, як швидко комунальникам вдалося прибрати наслідки "футбольного свята".

Так само швидко прибрали і іншу фан-зону - на Контрактовій площі на Подолі.

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