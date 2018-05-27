Конфлікт на "Лісовій": троє поліцейських у лікарні, 34 особи - у відділку
Під час сутичок на базарі біля станції метро "Лісова" у Києві постраждали троє поліцейських, яким надається медична допомога, - повідомляють у Національній поліції. До управління поліції у Деснянському районі доправлені 34 особи.
"Із ними спілкуються правоохоронці для встановлення всіх обставин події", - йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.
Спочатку у поліції повідомляли про 10 затриманих.
За попередньою інформацією, "кілька десятків агресивно налаштованих молодиків" пошкодили ятку продавця, який напередоні побив військового пенсіонера і був затриманий та доставлений до Деснянського управління поліції.
У поліції твердять, що під час нападу молодики кидали каміння і влаштували сутичку із правоохоронцями.
"Поліцейські втрутилися у ситуацію і припинили протиправні дії. У результаті троє правоохоронців отримали тілесні ушкодження, їм надають медичну допомогу", - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.
За його словами, слідчі Деснянського управління поліції розпочали два кримінальні провадження, - за статтями про хуліганство і погрози чи насильство проти працівника правоохоронного органу.
У суботу на базарі поблизу "Лісової" "під час конфлікту чоловік із кулаками накинувся на потерпілого, який заступився за жінку, і потім втік з місця події". Згодом поліція повідомила, що затриманий - "громадянин іншої держави, 1994 року народження".
Нині йому пред'явлена підозра за статтею "хуліганство".
Базар поблизу "Лісової" не вперше фігурує у кримінальній хрониці. Ще у 2011 там відбувалися сутички під час знесення МАФів. У 2016 горіли крамниці із уживаним одягом. Влітку 2017 незаконні коіски також намагалися знести.