Конфлікт на "Лісовій": троє поліцейських у лікарні, 34 особи - у відділку

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Під час сутичок на базарі біля станції метро "Лісова" у Києві постраждали троє поліцейських, яким надається медична допомога, - повідомляють у Національній поліції. До управління поліції у Деснянському районі доправлені 34 особи.

"Із ними спілкуються правоохоронці для встановлення всіх обставин події", - йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

Спочатку у поліції повідомляли про 10 затриманих.

За попередньою інформацією, "кілька десятків агресивно налаштованих молодиків" пошкодили ятку продавця, який напередоні побив військового пенсіонера і був затриманий та доставлений до Деснянського управління поліції.

У поліції твердять, що під час нападу молодики кидали каміння і влаштували сутичку із правоохоронцями.

"Поліцейські втрутилися у ситуацію і припинили протиправні дії. У результаті троє правоохоронців отримали тілесні ушкодження, їм надають медичну допомогу", - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

За його словами, слідчі Деснянського управління поліції розпочали два кримінальні провадження, - за статтями про хуліганство і погрози чи насильство проти працівника правоохоронного органу.

У суботу на базарі поблизу "Лісової" "під час конфлікту чоловік із кулаками накинувся на потерпілого, який заступився за жінку, і потім втік з місця події". Згодом поліція повідомила, що затриманий - "громадянин іншої держави, 1994 року народження".

Нині йому пред'явлена підозра за статтею "хуліганство".

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Влітку 2017 на "Лісові" намагалися прибрати МАФи

Базар поблизу "Лісової" не вперше фігурує у кримінальній хрониці. Ще у 2011 там відбувалися сутички під час знесення МАФів. У 2016 горіли крамниці із уживаним одягом. Влітку 2017 незаконні коіски також намагалися знести.