На Луганщині загинули двоє бійців із спецпідрозділу СБУ, ще одного поранено

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Служба безпеки України повідомила про загибель двох співробітників, військовослужбовців ЦСО "А" на Луганщині. Ще один вояк поранений.

"Під час виконання бойового завдання група співробітників СБУ, залучених до Операції об'єднаних сил, потрапила під артилерійський обстріл. Загинули двоє в, ще один важко поранений", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у Міністерстві оборони повідомили про загибель одного українського військовослужбовця. Ще чотири вояки зазнали поранення.

Загалом, за попередню добу, за даними прес-центру операції Об'єднаних сил, позиції ЗСУ були обстріляні 28 разів, два рази - із важкої зброї.

За повідомленням, "активні бойові дії тривали Луганському, Донецькому та Маріупольському напрямках".

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У травні на Донбасі фіксують загострення ситуації, збільшилася кількість жертв, зокрема, серед цивільних.

30 квітня на Донбасі офіційно завершилася антитерористична операція, яку переформатували в операцію Об'єднаних сил.