У Берліні на вулиці вийшло удвічі більше противників правих, ніж прихильників
За даними поліції, під час масових акцій у Берліні прихильників правої партії "Альтернатива для Німеччини"(AfD) зібралося удвічі менше, аніж їхніх противників.
Тисячі учасників маршів розділяли посилені загони поліції.
За підрахунками поліції, мітинг прихильників AfD зібрав близько 5 тисяч людей. І принаймні удвічі більше вийшли на демонстрацію проти цієї політичної сили.
Прихильники AfD вигукували "Ми є народ", і чули "Нацисти, забирайтеся геть!" від своїх противників у відповідь.
Аби розділити демонстрантів, берлінська поліція застосувала перцевий газ.
Це був наймасовіший марш націоналістичної партії після того, як вона стала найбільшою опозиційною силою у Німеччині, здобувши на загальних виборах 13%.
Напередодні акції Аннеґрет Крамп-Карренбауер, генеральний секретар керівної партії Німеччини - Християнських демократів, звинуватила прихильників AfD у антисемітизмі.
Вона заявила Bild am Sonntag, що "у кожному кутку цієї партії є антисеміти". Проте AfD повністю відкидає подібні звинувачення.
Напередодні маршу керівник берлінського відділення AfD Георг Пацдерскі заявив, що прихильники партії побоюються "стигматизації" попри успіх цієї політичної сили на виборах.