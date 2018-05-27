У Берліні на вулиці вийшло удвічі більше противників правих, ніж прихильників

  • 27 травня 2018
A protester waves the german flag during the right-wing AfD Alternative for Germany political party demonstration titled "Future Germany" on May 27, 2018 in Berlin, Germany. Копирайт изображения Getty Images
Image caption Прихильники AfD йшли на демонстрацію під німецькими прапорами, а їхній марш був присвячений "майбутньому Німеччини"

За даними поліції, під час масових акцій у Берліні прихильників правої партії "Альтернатива для Німеччини"(AfD) зібралося удвічі менше, аніж їхніх противників.

Тисячі учасників маршів розділяли посилені загони поліції.

За підрахунками поліції, мітинг прихильників AfD зібрав близько 5 тисяч людей. І принаймні удвічі більше вийшли на демонстрацію проти цієї політичної сили.

Прихильники AfD вигукували "Ми є народ", і чули "Нацисти, забирайтеся геть!" від своїх противників у відповідь.

Аби розділити демонстрантів, берлінська поліція застосувала перцевий газ.

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Image caption Police said at least twice as many people attended a counter protest against AfD

Це був наймасовіший марш націоналістичної партії після того, як вона стала найбільшою опозиційною силою у Німеччині, здобувши на загальних виборах 13%.

Напередодні акції Аннеґрет Крамп-Карренбауер, генеральний секретар керівної партії Німеччини - Християнських демократів, звинуватила прихильників AfD у антисемітизмі.

Вона заявила Bild am Sonntag, що "у кожному кутку цієї партії є антисеміти". Проте AfD повністю відкидає подібні звинувачення.

Напередодні маршу керівник берлінського відділення AfD Георг Пацдерскі заявив, що прихильники партії побоюються "стигматизації" попри успіх цієї політичної сили на виборах.

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