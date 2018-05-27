У Берліні на вулиці вийшло удвічі більше противників правих, ніж прихильників

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники AfD йшли на демонстрацію під німецькими прапорами, а їхній марш був присвячений "майбутньому Німеччини"

За даними поліції, під час масових акцій у Берліні прихильників правої партії "Альтернатива для Німеччини"(AfD) зібралося удвічі менше, аніж їхніх противників.

Тисячі учасників маршів розділяли посилені загони поліції.

За підрахунками поліції, мітинг прихильників AfD зібрав близько 5 тисяч людей. І принаймні удвічі більше вийшли на демонстрацію проти цієї політичної сили.

Прихильники AfD вигукували "Ми є народ", і чули "Нацисти, забирайтеся геть!" від своїх противників у відповідь.

Аби розділити демонстрантів, берлінська поліція застосувала перцевий газ.

Копирайт изображения EPA Image caption Police said at least twice as many people attended a counter protest against AfD

Це був наймасовіший марш націоналістичної партії після того, як вона стала найбільшою опозиційною силою у Німеччині, здобувши на загальних виборах 13%.

Напередодні акції Аннеґрет Крамп-Карренбауер, генеральний секретар керівної партії Німеччини - Християнських демократів, звинуватила прихильників AfD у антисемітизмі.

Вона заявила Bild am Sonntag, що "у кожному кутку цієї партії є антисеміти". Проте AfD повністю відкидає подібні звинувачення.

Напередодні маршу керівник берлінського відділення AfD Георг Пацдерскі заявив, що прихильники партії побоюються "стигматизації" попри успіх цієї політичної сили на виборах.