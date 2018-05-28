"Звільнити Сенцова": як у Києві почалась "Молодість"

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В неділю, 27 травня, відкрився 47-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість".

Під час церемонії відкриття відбулась акція на підтримку українського режисера Олега Сенцова, ув'язненого в Росії.

"Ми не маємо права просто так, мовчки дивитися, як помирає людина…ми повинні поширювати інформацію про нього, ми повинні разом тиснути на уряд та президента РФ. Я хочу попросити всіх дипломатів, які є тут, щоб питання Олега Сенцова та всіх політичних в'язнів кожного дня звучало на міжнародній арені", - заявила ведуча церемонії, режисерка Антоніна Ноябрьова.

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Гості тримали таблички з закликом звільнити Олега Сенцова і вигукували його прізвище. Два тижні тому український режисер оголосив голодування в російській в'язниці. Він вимагає звільнити українських політв'язнів.

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Кінофестиваль "Молодість" був започаткований у 1970 році, як огляд стрічок студентів інституту Карпенка-Карого і він проходив навесні, заявив директор "Молодості" Андрій Халпачі.

Тому, за його словами, кінофестиваль повертається до своїх традицій і відтепер буде проходити навесні, а відкриватимуть його у день Києва. До цього "Молодість" проходила у жовтні.

Копирайт изображения facebook.com/molodistkiff Image caption Андрій Халпачі нагадав, що "Молодість" починалась, як весняний кінофестиваль

Одна з нових локацій фестивалю - це Поштова площа, де під відкритим небом, транслюватимуть фільми. Також кіносеанси проходитимуть у кінотеатрі "Київ" ,"Україна", "Сінема сіті" та на Трухановому острові, у клубі ЮБК під відкритим небом.

"Кінофестиваль" Молодість "повинен стати одним з найважливіших щорічних культурних заходів в столиці. І він має стати відомим на весь світ", - заявив мер Києва Віталій Кличко на відкритті фестивалю.

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На фестивалі покажуть близько двох сотень коротко- і повнометражних стрічок, які отримали відзнаки на міжнародних європейських фестивалях, а також фільми-лауреати "Оскара".

Відкрила фестиваль польська стрічка Малгожати Шумовської "Обличчя/Рило".

Церемонію відкриття відвідали актори, режисери і політики.

"..навколо цього шатра на Поштовій площі зібралися люди, щоб побачити зірок. Я дуже радий, що багатьох українських зірок починає впізнавати і любити наш український глядач", - заявив міністр культури Євген Нищук.

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За версією Міжнародної федерації асоціацій кінопродюсерів (FIAPF), "Молодість" - є одним з найбільших кінофорумів Східної Європи

Головним завданням фестивалю називають сприяння розвитку молодого професійного кіно.

Фестиваль триватиме до 3 червня. Розклад кіносеансів на сайті фестивалю.