"Чоловік-павук" з Малі врятував дитину в Парижі

Копирайт изображения Facebook Image caption "Чоловік-павук з 18-го" округу. Так назвала чоловіка мер Парижа

Мігрант з Малі став справжнім героєм у Франції, після того як без страховки заліз на фасад будинку в Парижі, щоб врятувати дитину.

Відеозапис неймовірного порятунку миттєво розлетівся у соцмережах.

Мамуду Гассамі знадобилося менше ніж хвилина на те, щоб видертися на четвертий поверх будівлі, підтягуючись з одного балкона на інший, і перехопити чотирирічного хлопчика з рук чоловіка, який намагався утримати дитину від падіння. Чоловік тримав дитину, перехилившись через балконну перегородку з сусідньої квартири.

Президент Еммануель Макрон запросив 22-річного Гассама в понеділок відвідати Єлисейський палац, щоб особисто подякувати йому від імені всіх французів.

Копирайт изображения Facebook Image caption Діставшись четвертого поверха, Мамуд Гассамі перехопив хлопчика і витягнув його на балкон

Відеозапис порятунку опублікували у Facebook увечері в суботу, з того часу його вже подивилося мільйони людей.

Мер Парижа Анн Ідальго розповіла, що також захоплюється героїчним вчинком малійця і особисто подякувала рятівнику телефоном.

Вона назвала його "Людиною-павуком з 18-го округу", маючи на увазі адміністративний район Парижа, де відбулась драма зі щасливим кінцем.

"Браво Мамуду Гассамі за його мужній вчинок, який врятував життя дитини ", - написала Ідальго в Twitter.

За її словами, молодий чоловік розповів їй, що кілька місяців тому приїхав до Франції з Малі в надії почати нове життя.

"Я відповіла, що його героїчний жест став прикладом для всіх громадян і що Париж, безумовно, з радістю підтримає його прагнення влаштуватися у Франції", - додала мер.

Інцидент стався ввечері в суботу на одній з вулиць на півночі французької столиці.

Гассама розповів журналістам, що просто проходив повз, коли побачив натовп людей біля одного з будинків, які дивилися вгору.

"Я зробив це, адже це була дитина, - цитує його Le Parisien. - Я поліз ... Слава богу, мені вдалося його врятувати".

Рятувальники, які приїхали на місце події побачили, що дитина вже в безпеці.

"Щастя, що поруч опинився чоловік, досить підготовлений фізично, у якого вистачило мужності кинутися на допомогу дитині", - сказав агентству Франс прес представник пожежної служби порятунку.

За даними місцевих ЗМІ, батьків дитини в цей час не було вдома.

Батька допитала поліція за підозрою в нехтуванні своїми батьківськими обов'язками. Матері хлопчика, наскільки відомо, в суботу не було в Парижі.