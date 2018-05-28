На Донбасі зник військовий, двох поранено - штаб ООС

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Доля одного українського військового на Донбасі залишається невідомою. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

"Обставини зникнення військовослужбовця з'ясовуються, вживаються заходи щодо його розшуку", - йдеться у повідомленні штабу у Facebook.

Під час бойових дій 27 травня двоє військових отримали поранення, їх евакуювали до шпиталю. Станом на ранок 28 травня, втрат немає.

За минулу добу інтенсивність бойових дій зменшилася, бойовики здійснили 22 обстріли, чотири рази застосовували важке озброєння, повідомляють українські військові. Вони заявили, що дали "адекватну відповідь противнику".

На Горлівському напрямку бойові дії тривали в районах населених пунктів Світлодарськ, Зайцеве та Новгородське. На Донецькому напрямку - поблизу Шахти Бутівки, Красногорівки та Мар'їнки.

Сталось загострення ситуація на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Павлопіль, Водяне та Широкине.

У штабі повідомляють про коротке зіткнення поблизу Павлопіля, де загинули три бойовики ще троє були поранені.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.