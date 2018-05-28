На Донбасі загинула дитина
У понеділок, 28 травня, поблизу Торецька, від обстрілів загинула дівчинка. 70-річний чоловік підірвався на міні біля власного будинку.
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У понеділок, 28 травня, під час обстрілів міста Залізне, поблизу Торецька, загинула дівчинка. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.
"Дитина вийшла на подвір'я, де була вбита уламком ворожого снаряду", - повідомив він і висловив співчуття рідним. На місці працює група поліції.
За кожним фактом вбивства бойовиками дитини на Донбасі треба відкривати кримінальне провадження, а його матеріали долучити до позовів України до Росії в міжнародних судах, вважає перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Про це вона написала у Facebook.
Тим часом також поблизу Торецька 70-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої біля власного будинку, повідомляє поліція. Інцидент стався у неділю, 27 травня, в прифронтовому селі Південне.
Постраждалого доставили до лікарні з пораненнями кінцівок, грудної клітини та голови.