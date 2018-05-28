Справа Сущенка: вирок за тиждень, просять 14 років

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Прокурори в Росії просять засудити українського журналіста Романа Сущенка до 14 років ув'язнення. Вирок йому мають оголосити за тиждень, 4 червня. Про це повідомив його громадський захисник Марк Фейгін.

У понеділок, 28 травня, відбулось засідання Московського міського суду у справі затриманого за шпигунство у РФ Романа Сущенка.

"Обвинувачення попросило 14 років для Романа Сущенка", - написав у Facebook Марк Фейгін.

Після цього МЗС України вкотре наголосило на політичній вмотивованості справи проти Романа Сущенко і вимагає його звільнення. Спікер МЗС Мар'яна Беца у Twitter назвала Сущенка заручником агресії РФ.

24 квітня Адвокатська палата Москви позбавила Фейгіна статусу адвоката.

Майже два роки за ґратами

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Журналіста Національного інформаційного агентства "Укрінформ" Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року.

Російська сторона заявила, що Сущенко - полковник і кадровий співробітник Головного управління розвідки Міноборони України.

За версією ФСБ, його затримали під час "шпигунської акції", коли він збирав "відомості про діяльність Збройних Сил Росії". Кримінальну справу порушили за статтею "шпигунство".

В "Укрінформі" вважають, що "справа Романа Сущенка політично вмотивована, а сам український журналіст є політичним в'язнем Кремля". У Москві він опинився у приватних справах, перебуваючи у відпустці.

Нині Сущенко перебуває у московському слідчому ізоляторі "Лефортово". Його дружина Анжела розповідає, що вже не бачила чоловіка три місяці, а всю інформацію отримує від адвоката.

"Як він почуває себе зараз, я знаю лише з його листів. Він пише, що тримається, що не падає духом, що багато малює та читає", - розповіла вона в розмові з BBC News Україна.

Українська сторона сподівається, що після вироку журналіста повернуть додому. Київ запевняє, що готовий до обмінів, але все залежить від Росії.

Пан Фейгін припускав, що Сущенка можуть передати Україні через помилування, оскільки до цього президент Росії вдавався саме до такого механізму.

За даними Києва, сьогодні в тюрмах Росії утримується понад 60 українців.