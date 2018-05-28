Елтон Джон приїхав на "Кураж-Базар" до Києва боротися зі СНІДом

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Британський співак, громадський діяч і засновник благодійного фонду, спрямованого на боротьбу зі СНІДом, Елтон Джон приїхав на "Кураж-Базар" до Києва.

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Тут проходить благодійна акція "День з Елтоном Джоном". Метою акції є профілактика і залучення українців до боротьби зі СНІДом в Україні.

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Сер Елтон у Києві проведе зустріч з українськими борцями зі СНІДом та поспілкується з ВІЛ-позитивними людьми.

Гості "Кураж-Базару" зможуть відвідати фотовиставку та міжнародний арт-проект, створений одним із найвідоміших сучасних художників Ай Вей Веєм на прохання Елтона Джона.

Вартість вхідного квитка 100 грн. Всі зібрані кошти підуть на створення інформаційно освітнього центру для молоді в Києві.

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Під час заходу прочитають лекції про толерантність та недискримінацію, про сексуальну просвіту та біологію сексуальності. Відвідувачі зможуть пройти онлайн-тестування, що визначає ризик можливого інфікування на ВІЛ. Також протягом дня працюватиме безкоштовний пункт швидкого тестування на ВІЛ.

Елтон Джон приїхав до України на запрошення благодійного "Фонду Олени Пінчук", дочки екс-президента Леоніда Кучми.

У червні 2007 року співак дав безкоштовний концерт на Майдані Незалежності в Києві, на якому звернувся до всіх українців із закликом "Зупинимо СНІД разом!".