Де Coca-Cola вперше випустила алкогольний напій?

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Виробник безалкогольних напоїв Coca-Cola вперше за 125 років випустив алкогольний напій. Він з'явився у японських магазинах у понеділок.

Напій лише з лимонним смаком, його вміст спирту там від 3% до 7%.

Повідомляють, що під час створення напою орієнтувалися на молодих споживачів, особливо на жінок.

За традицією компанії, рецепт тримають у суворій таємниці. Наразі у Японії має велику популярність напій Чухай - газована вода з ароматизаторами, до якої додали місцевий алкогольний напій сьотю. Чухай також продають у банках і в ньому від 3% до 8% спирту.

У Coca-Cola кажуть, що алкогольні напої поки планують випускати лише в Японії.

Чухай реалізують на ринку як альтернативу пиву. Напій став дуже популярним серед жінок.

Копирайт изображения WWW.SUNTORY.CO.JP Image caption Споживачі Chu-Hi - переважно молоді жінки

У листопаді аналітик Wells Fargo Бонні Херцог сказала, що Coca-Cola може вийти на ринок алкогольних напоїв "у преміальних сегментах ринку, таких як крафтові напої для дорослих".

Японські компанії з виробництва алкогольних напоїв Kirin, Suntory та Asahi виробляють різні види цього напою і продовжують експериментувати з його смаком. Найпоширеніші ароматизатори в таких напоях - цитрусові, наприклад, грейпфрут або лимон.

У 1990-х роках подібні британські бренди - Hooch, Reef, Smirnoff Ice та Bacardi Breezer - стали дуже популярними.

Але реакція на них була суперечливою. Такі напої викликали побоювання, що вони заохочуватимуть молодь вживати алкоголь у великій кількості.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Coca-Cola повідомили, що кожного року запускають на японському ринку 10 нових продуктів

Coca-Cola, помітивши, що молоде покоління серйозно ставиться до свого здоров'я і, відповідно, купує менше газованих напоїв із великою концентрацією цукру, вже не перший рік купує компанії, що виробляють воду у пляшках і чай.