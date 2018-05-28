Екс-президенти закликали Україну й Польщу до примирення

Копирайт изображения ВІТАЛІЙ ПОРТНІКОВ Image caption Текст звернення оприлюднили у Варшаві екс-президенти Польщі Броніслав Коморовський і Олександр Квасневський, а також посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Колишні президенти Польщі - Броніслав Коморовський і Олександр Квасневський, та України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко, закликали захистити процес примирення між поляками та українцями. Про це повідомив журналіст Віталій Портников у себе на сторінці у Facebook та "Укрінформ".

Текст звернення оприлюднили у Варшаві екс-президенти Польщі Броніслав Коморовський і Олександр Квасневський, а також посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Президенти назвали польсько-українське примирення стратегічно важливим для безпеки східного флангу НАТО і Європейського Союзу, "які стоять перед викликом російської агресії проти України".

"Ми не можемо залишатися заручниками історії. Ми повинні вчитися поважати відмінні хворобливі історичні моменти й шукати в минулому, насамперед, те, що нас об'єднує", - наголосили президенти.

Вони підкреслили, що складне минуле має заохочувати молоді покоління українців і поляків й надалі "здійснювати зусилля щодо поєднання і співпраці з думкою про краще майбутнє обох народів і держав".

"Закликаємо вести постійний, терплячий діалог, чинити опір націоналістичній позиції та екстремістським проявам, вчити, спираючись на правду і достовірні історичні джерела", - заявили колишні очільники.