У голодування Сенцова втрутилися лікарі

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Український режисер Олег Сенцов, який понад 2 тижні тому оголосив голодування, почав отримувати підтримувальну терапію. Про це повідомляє Управління федеральної служби з виконання покарань (ФСВП) по Ямало-Ненецькому округу РФ.

У повідомленні йдеться, що пан Сенцов перебуває "під динамічним наглядом медичних працівників установи, де відбуває покарання".

"В даний час Сенцов О.Г. почав отримувати підтримувальну терапію, на що дав свою згоду", - заявили у ФСВП.

Також у ФСВП заявляють, що за час голодування "погіршення загального стану здоров'я не зареєстровано".

Два тижні без їжі

Копирайт изображения Уніан Image caption Акція на підтримку Сенцова біля посольства РФ в Україні, в Києві, 24 травня 2018 р.

Український кінорежисер Олег Сенцов, який відбуває 20-річний тюремний термін в Росії, оголосив про початок безстрокового голодування 14 травня.

Ув’язнений написав заяву на ім'я керівника колонії, у якій зажадав звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території Росії.

Адвокат пана Сенцова Дмитро Дінзе уточнив, що будь-яких вимог чи претензій безпосередньо до колонії "Білий ведмідь" Сенцов не мав.

За словами пана Дінзе, його підзахисний готувався до голодування приблизно півтора місяця: "Він відмовився від продуктових передач, від магазину в колонії, перейшов на баланду та їв мінімальну кількість їжі, готуючи організм до голодування, яке оголосив після підготовки".

Сенцов відбуває покарання в колонії "Білий ведмідь" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Пан Дінзе повідомив, що Сенцова перевели в ізольовану камеру, де стан його здоров'я контролює медик.

Президент України Петро Порошенко у зв'язку з інформацію про початок голодування Сенцова закликав продовжувати тиск на Кремль.

Справа Сенцова

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олег Сенцов під час суду

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії визнав Сенцова винним у створенні терористичної організації і засудив його до 20 років колонії суворого режиму.

По цій же справі засудили активіста Олександра Кольченка, якому дали 10 років в'язниці.

Сенцова та Кольченка звинувачують в тому, що навесні 2014 року, незабаром після анексії Криму Росією, вони організували підпали офісів організації "Російська громада Криму" та офісу "Єдиної Росії" в Сімферополі.

Самі засуджені вважають справу проти себе політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов зазначав, що його після арешту били та катували працівники ФСБ, вимагаючи зізнання.

Правозахисні організації вважають Олега Сенцова та Олександра Кольченка політв'язнями. Україна вимагає їх негайно звільнити.

На підтримку Сенцова неодноразово виступали російські та західні кінематографісти, в тому числі американські актори Джонні Депп та Меріл Стріп.

У березні кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак передала президенту Володимиру Путіну прохання про помилування 16-ти людей, яких вона вважає політв'язнями. У списку були прізвища Сенцова і Кольченка.

У тому ж місяці адвокат Дмитро Дінзе повідомив "Радіо Свобода", що Сенцов готовий написати прохання про помилування, якщо постане питання про його обмін.