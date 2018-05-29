Новий полонений: у 19 лишив маму та чотирьох сестер, щоб воювати
Представники так званої "ДНР" взяли в полон військовослужбовця Збройних сил України Володимира Воскобойника. Про це стало відомо напередодні після поширення відео з допитом солдата на сайті "Новости Донецкой Республики".
У 30-й Новоград-Волинській Рівненській бригаді одразу повідомили, що це їхній військовослужбовець, який зник кілька днів тому.
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BBC News Україна дізналася, що полонений пішов воювати добровольцем, щойно йому виповнилося 19, залишивши матір та чотирьох сестер. У 2014 році в зоні АТО загинув чоловік його старшої сестри.
Полон
24 травня у 30-й окремій Новоград-Волинській Рівненській механізованій бригаді повідомили, що виявили відсутність військовослужбовця.
Володимир Воскобойник мав заступити на чергування о 3 ночі, але не з'явився, розповів BBC News Україна прес-офіцер бригади Іван Бордюг.
За його словами, у бригаді одразу організували пошуки зниклого, залучили навіть безпілотник, але результату вони не дали.
І лише за кілька днів, 28 травня, відео із допитом Воскобойника з'явилося на сайті сепаратистів "Новости донецкой республики".
На ньому Володимир Воскобойник дає свідчення у наручниках.
Окрім того, закадровий голос повідомив, що військовослужбовця затримали біля Докучаєвська із автоматом та ручною гранатою.
"Брат на брата"
На відео, яке оприлюднили сепаратисти, полонений розповів, що потрапив у полон під час виконання бойового завдання.
"Команда була дізнатися вогневі точки противника, та, в принципі, вважай цього я і не дізнався. Випивший трохи був і мене затримали", - розповідає Воскобойник на відео.
Хоча у бригаді кажуть, що ніякого бойового завдання хлопець в той день виконувати не міг.
"Точно ніякого бойового завдання не проводилося. Тим більше, ми не відправляємо на такі завдання 19-річних, для цього є спеціально навчені люди", - розповів речник бригади Іван Бордюг.
Сам юнак розповів, що добровільно пішов на службу:
"Я пішов, підписав контракт, сам, але я не очікував такого побачити тут. По розмовах тут російські диверсанти, ДРГ, також чеченці, а так я побачив, що тут свій на свого йде, брат на брата", - розповідає Воскобойник на відео.
У 30-й механізованій бригаді впевнені, що всі заяви полонений озвучив під тиском.
"З відео допиту можна зробити висновок, що людина піддалася тяжкому психологічному впливу, знаходитися у стресовому стані, говорить плутано, має виснажений вигляд - імовірно через тривалу відсутність сну, або фізичні тортури", - вважають у бригаді.
Наймолодший у чотирьох сестер
Старша сестра Володимира Воскобойника - Наталія, розповіла BBC News Україна, що той був наймолодшим у родині.
Останнім часом він проживав з мамою у селі Солонівка, Чернігівської області.
Чотири його старші сестри вже проживали окремо, а батько помер у 2014-му від хвороби.
За словами сестри, воювати Володимир хотів піти ще у 2014-му, але був замолодий. Щойно виповнилося 19 - пішов у військо за контрактом.
"Вмовляли не йти і мати, і я намагалася, тому що війна вже зачепила нашу сім'ю, в мене в 2014 році загинув чоловік у Станиці Луганській, але це було марно. Він сказав, що він все вирішив і він все одно піде", - розповідає Наталія Воскобойник.
Сестра каже, що востаннє Володимир розмовляв телефоном з мамою пізно ввечері 23 травня, після того зв'язок зник.
"У нас різниця 13 років із братом, я його ростила, мені зараз дуже боляче, я не знаю, я буду звертатися до всіх, до президента України. Ми вже щасливі від того, що він просто живий. А що з ним там робили, чого він дає такі покази, ми розуміємо, що його заставили, він не міг сам такого сказати", - розповідає сестра, не стримуючи сліз.
Також сестра розповіла, що за кілька днів до зникнення Володимир надіслав їй фото.
"Не жалівся ніколи. Коли в нього не запитаєш, він завжди говорив, що все нормально. Що в нього було на душі, не знаю. А як там може бути добре?" - зазначила вона.
Що далі
У 30-й бригаді повідомили, що зараз проводять детальне службове розслідування того, що сталося.
І обіцяють тримати контакт з рідними для прискорення можливого звільнення.
"Командування бригади зробить все можливе для визволення військовослужбовця з полону та повернення його до родини", - заявив Іван Бордюг.
У Службі Безпеки України порадили родичам полоненого звернутися до Центру звільнення полонених при СБУ за контактами на офіційному веб-сайті.
"В нас по кожній людині велике досьє - звертаються і громадські діячі, і ми самі знаходимо інформацію. Але більше ніж родичі, зазвичай, ніхто додати не може, якісь особливі прикмети, щоб було простіше і краще шукати. Завжди доречно родичам контактувати з Центром звільнення полонених",- повідомила BBC News Україна Олена Гітлянська, речник СБУ.
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