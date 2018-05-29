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Представники так званої "ДНР" взяли в полон військовослужбовця Збройних сил України Володимира Воскобойника. Про це стало відомо напередодні після поширення відео з допитом солдата на сайті "Новости Донецкой Республики".

У 30-й Новоград-Волинській Рівненській бригаді одразу повідомили, що це їхній військовослужбовець, який зник кілька днів тому.

BBC News Україна дізналася, що полонений пішов воювати добровольцем, щойно йому виповнилося 19, залишивши матір та чотирьох сестер. У 2014 році в зоні АТО загинув чоловік його старшої сестри.

Полон

Копирайт изображения dnr-news.com Image caption У "ДНР" повідомили, що затримали військовослужбовця ЗСУ з автоматом та ручною гранатою

Копирайт изображения Наталія Воскобойник Ми вже щасливі від того, що він просто живий. Наталія Воскобойник, сестра полоненого

24 травня у 30-й окремій Новоград-Волинській Рівненській механізованій бригаді повідомили, що виявили відсутність військовослужбовця.

Володимир Воскобойник мав заступити на чергування о 3 ночі, але не з'явився, розповів BBC News Україна прес-офіцер бригади Іван Бордюг.

За його словами, у бригаді одразу організували пошуки зниклого, залучили навіть безпілотник, але результату вони не дали.

І лише за кілька днів, 28 травня, відео із допитом Воскобойника з'явилося на сайті сепаратистів "Новости донецкой республики".

На ньому Володимир Воскобойник дає свідчення у наручниках.

Окрім того, закадровий голос повідомив, що військовослужбовця затримали біля Докучаєвська із автоматом та ручною гранатою.

"Брат на брата"

Копирайт изображения dnr-news.com Image caption У 30-й механізованій бригаді кажуть, що до полоненого могли застосовувати тортури

На відео, яке оприлюднили сепаратисти, полонений розповів, що потрапив у полон під час виконання бойового завдання.

"Команда була дізнатися вогневі точки противника, та, в принципі, вважай цього я і не дізнався. Випивший трохи був і мене затримали", - розповідає Воскобойник на відео.

Хоча у бригаді кажуть, що ніякого бойового завдання хлопець в той день виконувати не міг.

Копирайт изображения СБУ Але більше ніж родичі, зазвичай, ніхто додати не може, якісь особливі прикмети, щоб було простіше і краще шукати. Олена Гітлянська, речниця СБУ

"Точно ніякого бойового завдання не проводилося. Тим більше, ми не відправляємо на такі завдання 19-річних, для цього є спеціально навчені люди", - розповів речник бригади Іван Бордюг.

Сам юнак розповів, що добровільно пішов на службу:

"Я пішов, підписав контракт, сам, але я не очікував такого побачити тут. По розмовах тут російські диверсанти, ДРГ, також чеченці, а так я побачив, що тут свій на свого йде, брат на брата", - розповідає Воскобойник на відео.

У 30-й механізованій бригаді впевнені, що всі заяви полонений озвучив під тиском.

"З відео допиту можна зробити висновок, що людина піддалася тяжкому психологічному впливу, знаходитися у стресовому стані, говорить плутано, має виснажений вигляд - імовірно через тривалу відсутність сну, або фізичні тортури", - вважають у бригаді.

Наймолодший у чотирьох сестер

Копирайт изображения Фото: Наталія Воскобойник Image caption За кілька днів до затримання Володимир Воскобойник надіслав сестрі це фото

Старша сестра Володимира Воскобойника - Наталія, розповіла BBC News Україна, що той був наймолодшим у родині.

Останнім часом він проживав з мамою у селі Солонівка, Чернігівської області.

Чотири його старші сестри вже проживали окремо, а батько помер у 2014-му від хвороби.

За словами сестри, воювати Володимир хотів піти ще у 2014-му, але був замолодий. Щойно виповнилося 19 - пішов у військо за контрактом.

"Вмовляли не йти і мати, і я намагалася, тому що війна вже зачепила нашу сім'ю, в мене в 2014 році загинув чоловік у Станиці Луганській, але це було марно. Він сказав, що він все вирішив і він все одно піде", - розповідає Наталія Воскобойник.

Сестра каже, що востаннє Володимир розмовляв телефоном з мамою пізно ввечері 23 травня, після того зв'язок зник.

"У нас різниця 13 років із братом, я його ростила, мені зараз дуже боляче, я не знаю, я буду звертатися до всіх, до президента України. Ми вже щасливі від того, що він просто живий. А що з ним там робили, чого він дає такі покази, ми розуміємо, що його заставили, він не міг сам такого сказати", - розповідає сестра, не стримуючи сліз.

Також сестра розповіла, що за кілька днів до зникнення Володимир надіслав їй фото.

"Не жалівся ніколи. Коли в нього не запитаєш, він завжди говорив, що все нормально. Що в нього було на душі, не знаю. А як там може бути добре?" - зазначила вона.

Що далі

Копирайт изображения facebook.com / Вова Воскобойник

У 30-й бригаді повідомили, що зараз проводять детальне службове розслідування того, що сталося.

І обіцяють тримати контакт з рідними для прискорення можливого звільнення.

"Командування бригади зробить все можливе для визволення військовослужбовця з полону та повернення його до родини", - заявив Іван Бордюг.

У Службі Безпеки України порадили родичам полоненого звернутися до Центру звільнення полонених при СБУ за контактами на офіційному веб-сайті.

"В нас по кожній людині велике досьє - звертаються і громадські діячі, і ми самі знаходимо інформацію. Але більше ніж родичі, зазвичай, ніхто додати не може, якісь особливі прикмети, щоб було простіше і краще шукати. Завжди доречно родичам контактувати з Центром звільнення полонених",- повідомила BBC News Україна Олена Гітлянська, речник СБУ.

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