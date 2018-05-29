Автобус з українцями потрапив у ДТП в Угорщині: десятки поранених

Копирайт изображения Istvan Huszti / Index.hu Image caption Внаслідок ДТП вісім людей отримали серйозні травми

Пізно ввечері у понеділок двоповерховий автобус, у якому перебували українці, потрапив у ДТП в Будапешті на шляху до міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста. Про це повідомляє прес-служба угорської поліції.

Автобус зіткнувся з 3,65-метровим обмежувачем висоти, внаслідок чого в машини повністю відрізало дах. 20 людей отримали легкі поранення, вісім людей - серйозні травми.

У департаменті дорожньої поліції Будапешта вислухали пояснення водія автобуса - 52-річного українця, а потім помістили його під варту та направили клопотання про його тимчасовий арешт.

Копирайт изображения Istvan Huszti / Index.hu

Пал Дьорфі, речник угорської Національної служби швидкої допомоги розповів, що в кількох пасажирів - травми голови, в інших - звичайні синці та подряпини, повідомляє угорське видання Index. Дітей серед потерпілих немає.

Чотирьох пасажирів діставали з автобусу працівники пожежно-рятувальної служби.

Видання Mukachevo.net повідомляє, що автобус приїхав до Угорщини з Хмельницької області і має відповідні номери - ВХ 3219 ВА.

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