Автобус з українцями потрапив у ДТП в Угорщині: десятки поранених
Пізно ввечері у понеділок двоповерховий автобус, у якому перебували українці, потрапив у ДТП в Будапешті на шляху до міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста. Про це повідомляє прес-служба угорської поліції.
Автобус зіткнувся з 3,65-метровим обмежувачем висоти, внаслідок чого в машини повністю відрізало дах. 20 людей отримали легкі поранення, вісім людей - серйозні травми.
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У департаменті дорожньої поліції Будапешта вислухали пояснення водія автобуса - 52-річного українця, а потім помістили його під варту та направили клопотання про його тимчасовий арешт.
Пал Дьорфі, речник угорської Національної служби швидкої допомоги розповів, що в кількох пасажирів - травми голови, в інших - звичайні синці та подряпини, повідомляє угорське видання Index. Дітей серед потерпілих немає.
Чотирьох пасажирів діставали з автобусу працівники пожежно-рятувальної служби.
Видання Mukachevo.net повідомляє, що автобус приїхав до Угорщини з Хмельницької області і має відповідні номери - ВХ 3219 ВА.
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