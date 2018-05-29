Що означає "підтримувальна терапія" для Олега Сенцова?

Копирайт изображения Уніан Image caption Акція на підтримку Сенцова біля посольства РФ в Україні, в Києві, 24 травня 2018 р.

Адвокат українського режисера Олега Сенцова, який понад два тижні тому оголосив голодування, відвідає його у в'язниці 4 червня і зможе повідомити, що означає "підтримувальна терапія", призначена медиками колонії.

28 травня Управління федеральної служби з виконання покарань (ФСВП) по Ямало-Ненецькому округу РФ повідомило, що Олег Сенцов дав згоду на таку "підтримувальну терапію".

У повідомленні йдеться, що він перебуває "під динамічним наглядом медичних працівників установи, де відбуває покарання".

"В даний час Сенцов О.Г. почав отримувати підтримувальну терапію, на що дав свою згоду", - заявили у ФСВП.

Також у ФСВП заявляють, що за час голодування "погіршення загального стану здоров'я не зареєстровано".

Адвокат Дмитро Дінзе сказав, що дізнався про те, що стан Олега "стабільний" від пенітенціарних органів.

"Стан Олега Сенцова зараз стабільний, сьогодні дізнавався. Він дійсно отримує підтримувальну терапію. Що означає ця терапія, я зможу дізнатися 4 червня, коли з'їжджу до Олега. Співробітники ФСВП толком пояснити нічого не можуть, бо вони не медики. Терапією займається медична частина колонії", - написав він у Facebook.

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Сестра Олега Наталія Каплан повідомила, що достовірної інформації про те, що відбувається з ним, немає. Вона припускає, що насправді може йтися не про добровільну, а про примусову підтримувальну терапію.

"Цілком можливо, що це було добровільно-примусово: або сам п'єш, або насильно, за рекомендацією лікарів", - написала вона у Facebook.

"Що би не казали тюремні лікарі про "стабільний стан", рішення про застосування терапії говорить про те, що справи кепські", - вважає Наталія Каплан.

Два тижні без їжі

Водночас, вона наголошує, що такі заходи продовжують життя Олега.

"Він потрібен живим. Витримав би він на одній воді до Чемпіонату світу з футболу - велике питання", - додала вона.

Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування рівно за місяць до початку Чемпіонату світу з футболу, який стартує у Росії вже 14 червня 2018 року. У такий спосіб він хоче привернути увагу до утримуваних за політичними мотивами у тюрмах Росії та Криму громадян України.

Олег заявляв, що своїм протестом він домагається звільнення усіх політичних в'язнів і просив не ставити його на перше місце серед них.

"Єдиною умовою припинення голодування є звільнення усіх українських політв'язнів, котрі перебувають на території РФ. Разом і до кінця. Слава Україні!", - ідеться у зверненні, яке Сенцов передав через адвоката.

Президент України Петро Порошенко у зв'язку з інформацією про початок голодування Сенцова закликав продовжувати тиск на Кремль.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ірландський кінопродюсер Майк Дауні виголошує промову на підтримку Сенцова під час 30-ї церемонії нагородження Премії європейської кіноакадемії, грудень 2017-го

Справа про "тероризм"

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії визнав Сенцова винним у створенні терористичної організації і засудив його до 20 років колонії суворого режиму.

За цією ж справою засудили до 10 років тюрми активіста Олександра Кольченка.

Сенцова та Кольченка звинуватили у підготовці терорестичних актів у Криму навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією.

На бік обвинувачення став і президент РФ Володимир Путін.

"Його засудили не за творчість, а за те, що взяв на себе зовсім інші функції, як стверджують органи слідства й суду. Фактично він присвятив своє життя терористичній діяльності", - заявляв Володимир Путін у грудні 2016 року.

Самі засуджені вважають справу проти себе політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов зазначав, що його після арешту били та катували працівники ФСБ, вимагаючи зізнання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олег Сенцов під час суду

Правозахисні організації вважають Олега Сенцова та Олександра Кольченка політв'язнями. Україна вимагає їх негайно звільнити.

На підтримку Сенцова неодноразово виступали російські та західні кінематографісти, в тому числі американські актори Джонні Депп та Меріл Стріп.

У березні кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак передала президенту Володимиру Путіну прохання про помилування 16-ти людей, яких вона вважає політв'язнями. У списку були прізвища Сенцова і Кольченка.

У тому ж місяці адвокат Дмитро Дінзе повідомив "Радіо Свобода", що Сенцов готовий написати прохання про помилування, якщо постане питання про його обмін.

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