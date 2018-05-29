З 18 квітня в Нікарагуа тривають масові заворушення, внаслідок яких загинуло вже понад 70 людей. Протести почалися проти підвищення податків та пенсійної реформи, але перетворилися у масовий рух проти президента, колишнього комуніста Даніеля Ортеги та його дружини Росаріо Мурільо, яких звинувачують у спробі встановити диктатуру. Пан Ортега вже керував Нікарагуа за підтримки СРСР у 1980-ті роки, а в 2006 році його обрали президентом.