Революція, про яку не пишуть: пояснюємо криваві події в Нікарагуа у фото

  • 29 травня 2018

Що призвело до масових протестів у Нікарагуа, де внаслідок політичного протистояння загинуло понад 70 людей?

  • Демонстрант в хокейній масці Reuters

    З 18 квітня в Нікарагуа тривають масові заворушення, внаслідок яких загинуло вже понад 70 людей. Протести почалися проти підвищення податків та пенсійної реформи, але перетворилися у масовий рух проти президента, колишнього комуніста Даніеля Ортеги та його дружини Росаріо Мурільо, яких звинувачують у спробі встановити диктатуру. Пан Ортега вже керував Нікарагуа за підтримки СРСР у 1980-ті роки, а в 2006 році його обрали президентом.

  • Нікарагуанські силовики AFP

    Спочатку на протести вийшли переважно пенсіонери. Їх нещадно відлупцювали молодики з проурядових угруповань. Після цього на вулиці вийшли десятки тисяч демонстрантів.

  • Поліцейській направляє рушницю на демонстрантів Reuters

    Насильство чинять обидві сторони. Багато поліцейських були поранені у сутичках. Проте загибель десятків демонстрантів викликала гнів у багатьох нікарагуанців. Один з журналістів також загинув під час трансляції протестів у Facebook наживо.

  • Демонстрант з "мортирою" AFP

    Демонстранти використовують проти поліцейських "мортири" - саморобну зброю, з якої стріляють ракетними снарядами.

  • Жінка з прибічників Ортеги стріляє у повітря AFP

    Подібну зброю почали використовувати і їхні супротивники з табору прибічників президента Ортеги.

  • Прибічники Ортеги Reuters

    Прибічники президента Ортеги проводять контрдемонстрації. Президент та його дружина Росаріо Мурільйо, яка є одночасно віце-президентом Нікарагуа, назвали насильство з боку поліції "законним захистом проти невеликої групи" заколотників.

  • Студенти-демонстранти Reuters

    Молодь та особливо студенти є рушійною силою протестів. На цьому фото вони блокують Панамериканське шосе. Деякі університети повністю заблоковані, у приміщеннях студенти звели барикади.

  • Черниці Reuters

    Папа Римський Франциск закликав до припинення насильства в Нікарагуа ще у квітні, але відтоді кількість жертв лише зросла. Католицька церква намагається виступити посередником у конфлікті. На цьому фото черниці на церемонії пам'яті жертв насильства.

  • Демонстрант Reuters

    Минулого тижня спроба посередництва у конфлікті провалилася і протести відновилися з новою силою.

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