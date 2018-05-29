Революція, про яку не пишуть: пояснюємо криваві події в Нікарагуа у фото
Що призвело до масових протестів у Нікарагуа, де внаслідок політичного протистояння загинуло понад 70 людей?
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Reuters
З 18 квітня в Нікарагуа тривають масові заворушення, внаслідок яких загинуло вже понад 70 людей. Протести почалися проти підвищення податків та пенсійної реформи, але перетворилися у масовий рух проти президента, колишнього комуніста Даніеля Ортеги та його дружини Росаріо Мурільо, яких звинувачують у спробі встановити диктатуру. Пан Ортега вже керував Нікарагуа за підтримки СРСР у 1980-ті роки, а в 2006 році його обрали президентом.
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AFP
Спочатку на протести вийшли переважно пенсіонери. Їх нещадно відлупцювали молодики з проурядових угруповань. Після цього на вулиці вийшли десятки тисяч демонстрантів.
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Reuters
Насильство чинять обидві сторони. Багато поліцейських були поранені у сутичках. Проте загибель десятків демонстрантів викликала гнів у багатьох нікарагуанців. Один з журналістів також загинув під час трансляції протестів у Facebook наживо.
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AFP
Демонстранти використовують проти поліцейських "мортири" - саморобну зброю, з якої стріляють ракетними снарядами.
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AFP
Подібну зброю почали використовувати і їхні супротивники з табору прибічників президента Ортеги.
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Reuters
Прибічники президента Ортеги проводять контрдемонстрації. Президент та його дружина Росаріо Мурільйо, яка є одночасно віце-президентом Нікарагуа, назвали насильство з боку поліції "законним захистом проти невеликої групи" заколотників.
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Reuters
Молодь та особливо студенти є рушійною силою протестів. На цьому фото вони блокують Панамериканське шосе. Деякі університети повністю заблоковані, у приміщеннях студенти звели барикади.
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Reuters
Папа Римський Франциск закликав до припинення насильства в Нікарагуа ще у квітні, але відтоді кількість жертв лише зросла. Католицька церква намагається виступити посередником у конфлікті. На цьому фото черниці на церемонії пам'яті жертв насильства.
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Reuters
Минулого тижня спроба посередництва у конфлікті провалилася і протести відновилися з новою силою.