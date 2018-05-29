Напад у Бельгії: чоловік захопив заручника та вбив двох поліцейських
У Бельгії чоловік застрелив двох поліцейських і перехожого. Інцидент стався у центрі східного бельгійського міста Льєж.
Поліція розповіла ВВС, що зловмисника "нейтралізували" і що ситуація зараз під контролем.
Ще двоє поліцейських отримали поранення. Нападник перед цим захопив заручника, повідомляють медіа Бельгії.
Поки ще не відомо про мотив нападника і подробиці події.
"Ми нічого не знаємо", - повідомили агентству AFP у прокуратурі міста Льєж.
У Бельгії діє підвищений рівень бойової готовності після атак "Ісламської держави" 2016 року, коли загинули 32 людини. Бойовики з Брюсселя також були задіяні у атаках в Парижі.
Місцеві медіа цитують джерело у поліції, яке стверджувало, що нападник кричав "Аллах Акбар" - ("Бог є великим" з арабської).
На відео у соцмережах видно, як люди тікають під звуки пострілів.
Поліція оточила периметр, де сталась стрілянина і просить людей уникати цієї території.