Напад у Бельгії: чоловік захопив заручника та вбив двох поліцейських

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У Бельгії чоловік застрелив двох поліцейських і перехожого. Інцидент стався у центрі східного бельгійського міста Льєж.

Поліція розповіла ВВС, що зловмисника "нейтралізували" і що ситуація зараз під контролем.

Ще двоє поліцейських отримали поранення. Нападник перед цим захопив заручника, повідомляють медіа Бельгії.

Поки ще не відомо про мотив нападника і подробиці події.

"Ми нічого не знаємо", - повідомили агентству AFP у прокуратурі міста Льєж.

У Бельгії діє підвищений рівень бойової готовності після атак "Ісламської держави" 2016 року, коли загинули 32 людини. Бойовики з Брюсселя також були задіяні у атаках в Парижі.

Місцеві медіа цитують джерело у поліції, яке стверджувало, що нападник кричав "Аллах Акбар" - ("Бог є великим" з арабської).

На відео у соцмережах видно, як люди тікають під звуки пострілів.

Поліція оточила периметр, де сталась стрілянина і просить людей уникати цієї території.