Мільйон французів кинули палити: як їм це вдалося

Копирайт изображения AFP Image caption З часів 70-х багато чого змінилися. Тоді музичну легенду Сержа Генсбура дуже рідко можна було побачити без цигарки

У Франції рекордно зменшилась кількість людей, які палять щоденно. У порівнянні з 2016-2017 роками, їх стало на мільйон менше. Це рекордне падіння за останні десять років.

Про це свідчать результати опитування, яке провела служба громадської охорони здоров'я Франції.

Кількість курців також знизилась серед підлітків та населення з низьким рівнем доходів.

Можливою причиною цього називають зміни антитютюнових норм, які нещодавно почали діяти у Франції.

Зокрема, за останні роки в країні запровадили:

однакові пакування для всіх марок сигарет,

компенсації для тих, хто використовує замінники тютюну,

підвищення цін на тютюнові вироби.

Також у країні проводили такі кампанії, як, зокрема, Національний місяць без паління.

Згідно з дослідженням, у 2017 році серед дорослих французів - у віці від 18 до 75 років - щоденного палили 26,9%, а роком раніше - 29,4%.

В абсолютних цифрах це означає, що кількість курців зменшилася з 13,2 млн до 12,2 млн. У 2017 році, за даними Євростату, у Франції проживало 67 млн людей.

Міністр охорони здоров'я Франції Аньєс Бусін особливо радіє зменшенню кількості курців серед населення з низьким рівнем доходу.

"По тютюну можна відстежувати нерівність: найбільшої шкоди він завдає найменш захищеним групам - і чим далі, тим гірше", - зазначила міністр.

А що з курінням у світі?

Минулого року провели дослідження, яке показало, що попри законодавчу боротьбу із палінням, що триває десятиліттями, зростання населення на планеті призвело до того, що абсолютна кількість курців також зросла.

У світі тютюн стає причиною кожної десятої смерті. Половина всіх цих випадків припадає всього на чотири країни: Китай, Індію, США і Росію, стверджується в профільному медичному журналі Lancet.

В аналізі показників тютюнопаління йдеться: "Епідемія куріння експортується з багатих країн світу в держави з середнім і низьким достатком".

Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що особливо спонукають кидати палити малюнки із зображенням можливих наслідків куріння. Цей та інші найбільш дієві заходи вже працюють в 78 країнах, де живе майже половина населення планети.