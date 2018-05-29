Мільйон французів кинули палити: як їм це вдалося
У Франції рекордно зменшилась кількість людей, які палять щоденно. У порівнянні з 2016-2017 роками, їх стало на мільйон менше. Це рекордне падіння за останні десять років.
Про це свідчать результати опитування, яке провела служба громадської охорони здоров'я Франції.
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Кількість курців також знизилась серед підлітків та населення з низьким рівнем доходів.
Можливою причиною цього називають зміни антитютюнових норм, які нещодавно почали діяти у Франції.
Зокрема, за останні роки в країні запровадили:
- однакові пакування для всіх марок сигарет,
- компенсації для тих, хто використовує замінники тютюну,
- підвищення цін на тютюнові вироби.
Також у країні проводили такі кампанії, як, зокрема, Національний місяць без паління.
Згідно з дослідженням, у 2017 році серед дорослих французів - у віці від 18 до 75 років - щоденного палили 26,9%, а роком раніше - 29,4%.
В абсолютних цифрах це означає, що кількість курців зменшилася з 13,2 млн до 12,2 млн. У 2017 році, за даними Євростату, у Франції проживало 67 млн людей.
Міністр охорони здоров'я Франції Аньєс Бусін особливо радіє зменшенню кількості курців серед населення з низьким рівнем доходу.
"По тютюну можна відстежувати нерівність: найбільшої шкоди він завдає найменш захищеним групам - і чим далі, тим гірше", - зазначила міністр.
А що з курінням у світі?
Минулого року провели дослідження, яке показало, що попри законодавчу боротьбу із палінням, що триває десятиліттями, зростання населення на планеті призвело до того, що абсолютна кількість курців також зросла.
У світі тютюн стає причиною кожної десятої смерті. Половина всіх цих випадків припадає всього на чотири країни: Китай, Індію, США і Росію, стверджується в профільному медичному журналі Lancet.
В аналізі показників тютюнопаління йдеться: "Епідемія куріння експортується з багатих країн світу в держави з середнім і низьким достатком".
Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що особливо спонукають кидати палити малюнки із зображенням можливих наслідків куріння. Цей та інші найбільш дієві заходи вже працюють в 78 країнах, де живе майже половина населення планети.