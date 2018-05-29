Хто цей "Чоловік-павук", що врятував у Франції дитину?

Копирайт изображения FACEBOOK Image caption Мамуд Гассама рятує дитину

Мамуду Гассамі на прізвисько "Людина-павук", який без страховки виліз на балкон і врятував від падіння 4-річного хлопчика, дякує вся Франція.

Після того, як виходець з Малі за хвилину заліз на четвертий поверх і перехопив малюка, з ним зустрівся і особисто подякував президент Франції Еммануель Макрон.

Пану Гасамі, який лише нещодавно приїхав до Франції, мають дати громадянство, йому вже дали медаль за сміливість і пропонують роботу у пожежній службі.

"Він справжній герой", - сказала бабуся хлопчика, якого він врятував.

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption Мамуду Гассамі особисто подякував президент Франції Емануель Макрон

Відео, як хлопчик висить у повітрі, його за одну руку тримає сусід і за мить підхоплює "Людина-павук" розлетілось в інтернеті і стало шалено популярним.

Тим часом, журналісти з'ясували історію "Людини-павука" - він пройшов через пустелю і море, щоб дістатися до Франції.

Як дитина опинилась на балконі?

Хлопчик жив у квартирі на півночі Парижа з татом і бабусею. Його мама з другою дитиною мали приїхати до них у червні.

Їхня квартира розміщена на шостому поверсі. Хлопчик вийшов на балкон, поки тата не було вдома і впав. За однією з версій очевидців, він пролетів два поверхи і якимось чином зміг зачепитись за бильця балкону четвертого поверху.

Батькові дитини, який залишив сина самого і пішов за покупкою, висунуть звинувачення у недогляді.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Як людина-павук: мігрант врятував дитину від падіння

"Я не можу виправдати вчинок мого чоловіка. Люди можуть сказати, що таке може статися з будь-ким і таке стається. Моєму сину дуже пощастило", - розповіла мама хлопчика місцевому ЗМІ.

Прокурори стверджують, що після покупок батько хлопчика не пішов прямо додому, а почав грати у Pokemon Go.

Він спустошений тим, що сталося, повідомляє канал BFMTV.

Покарання за недогляд за дитиною, за французькими законами, може становити від двох років у в'язниці до штрафу у 35 тис. доларів.

З матір'ю хлопчика поговорять соціальні працівники.

Чи міг сусід зробити більше?

Дехто подивившись відео, запитує, чи міг врятувати дитину сусід, який, здавалося б, був достатньо близько від нього і тримав його за руку.

Але сусід розповів виданню Le Parisien, що тримав хлопчика за руку, але не міг втягнути його через перегородку, яка розділяла два балкони.

"Я не хотів ризикувати і відпускати його руку і думав, що краще зробити все поступово", - сказав сусід.

Він розповів, що на хлопчику був костюм "Людини-павука", у нього з носа йшла кров і був роздертий ніготь.

Дитину поки що забрали представники влади.

Хто такий Мамуд Гассама?

Мамуд Гассама залишив Малі у 2013 році, ще коли був підлітком. Він перетнув пустелю Сахару, Нігер, Лівію, Середземне море і Італію у 2014 році.

"Мені не було на що жити і я не мав у кого просити про допомогу", - розповів при зустрічі президенту Макрону 22-річний мігрант.

Під час своєї подорожі він рік працював у Лівії, де мігрантів часто експлуатують бандити. У морі його затримували прикордонники.

Копирайт изображения EPA Image caption Мамуду Гассамі дали медаль за мужність

"Я страждав багато. Нас ловили, били, але я не втрачав надії", - каже Мамуд Гассама.

Він розповів президенту Макрону, що обрав Францію, бо тут багато років жив його брат.

У Парижі він працював на будівельних майданчиках і жив у гуртожитку. Він не звернувся з проханням про надання притулку та жив у Франції нелегально. У гуртожитку чоловік ділив кімнату з родичами і спав на матраці.

У вівторок пан Гассама отримав дозвіл на проживання - перший крок до громадянства. Він також підписав контракт на стажування з паризькою пожежною службою.