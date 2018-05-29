Хто цей "Чоловік-павук", що врятував у Франції дитину?
Мамуду Гассамі на прізвисько "Людина-павук", який без страховки виліз на балкон і врятував від падіння 4-річного хлопчика, дякує вся Франція.
Після того, як виходець з Малі за хвилину заліз на четвертий поверх і перехопив малюка, з ним зустрівся і особисто подякував президент Франції Еммануель Макрон.
Пану Гасамі, який лише нещодавно приїхав до Франції, мають дати громадянство, йому вже дали медаль за сміливість і пропонують роботу у пожежній службі.
"Він справжній герой", - сказала бабуся хлопчика, якого він врятував.
Відео, як хлопчик висить у повітрі, його за одну руку тримає сусід і за мить підхоплює "Людина-павук" розлетілось в інтернеті і стало шалено популярним.
Тим часом, журналісти з'ясували історію "Людини-павука" - він пройшов через пустелю і море, щоб дістатися до Франції.
Як дитина опинилась на балконі?
Хлопчик жив у квартирі на півночі Парижа з татом і бабусею. Його мама з другою дитиною мали приїхати до них у червні.
Їхня квартира розміщена на шостому поверсі. Хлопчик вийшов на балкон, поки тата не було вдома і впав. За однією з версій очевидців, він пролетів два поверхи і якимось чином зміг зачепитись за бильця балкону четвертого поверху.
Батькові дитини, який залишив сина самого і пішов за покупкою, висунуть звинувачення у недогляді.
"Я не можу виправдати вчинок мого чоловіка. Люди можуть сказати, що таке може статися з будь-ким і таке стається. Моєму сину дуже пощастило", - розповіла мама хлопчика місцевому ЗМІ.
Прокурори стверджують, що після покупок батько хлопчика не пішов прямо додому, а почав грати у Pokemon Go.
Він спустошений тим, що сталося, повідомляє канал BFMTV.
Покарання за недогляд за дитиною, за французькими законами, може становити від двох років у в'язниці до штрафу у 35 тис. доларів.
З матір'ю хлопчика поговорять соціальні працівники.
Чи міг сусід зробити більше?
Дехто подивившись відео, запитує, чи міг врятувати дитину сусід, який, здавалося б, був достатньо близько від нього і тримав його за руку.
Але сусід розповів виданню Le Parisien, що тримав хлопчика за руку, але не міг втягнути його через перегородку, яка розділяла два балкони.
"Я не хотів ризикувати і відпускати його руку і думав, що краще зробити все поступово", - сказав сусід.
Він розповів, що на хлопчику був костюм "Людини-павука", у нього з носа йшла кров і був роздертий ніготь.
Дитину поки що забрали представники влади.
Хто такий Мамуд Гассама?
Мамуд Гассама залишив Малі у 2013 році, ще коли був підлітком. Він перетнув пустелю Сахару, Нігер, Лівію, Середземне море і Італію у 2014 році.
"Мені не було на що жити і я не мав у кого просити про допомогу", - розповів при зустрічі президенту Макрону 22-річний мігрант.
Під час своєї подорожі він рік працював у Лівії, де мігрантів часто експлуатують бандити. У морі його затримували прикордонники.
"Я страждав багато. Нас ловили, били, але я не втрачав надії", - каже Мамуд Гассама.
Він розповів президенту Макрону, що обрав Францію, бо тут багато років жив його брат.
У Парижі він працював на будівельних майданчиках і жив у гуртожитку. Він не звернувся з проханням про надання притулку та жив у Франції нелегально. У гуртожитку чоловік ділив кімнату з родичами і спав на матраці.
У вівторок пан Гассама отримав дозвіл на проживання - перший крок до громадянства. Він також підписав контракт на стажування з паризькою пожежною службою.