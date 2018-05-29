На Херсонщині горить сотня гектарів лісу: гасять літаками
У Херсонській області в Олешківському районі другий день поспіль горить сотня гектарів лісу, повідомляє ДСНС.
Почалась пожежа ще вдень 28 травня, район займання - поблизу села Раденськ Олешківського району. Станом на вечір вівторка пожежу досі гасять, кажуть в ДСНС.
Напередодні у ДСНС повідомляли про "низову" пожежу на площі близько 100 га. Згодом почалась "верхова" пожежа.
Гасіння ускладнюється сильними поривами вітру та спекою.
Загрози населеним пунктам немає, кажуть рятувальники.
До гасіння залучили пожежників з чотирьох навколишніх областей - підрозділи Миколаївської і Запорізької областей, планують також залучити з Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
Всього пожежу зараз гасять 270 людей, майже 100 машин, три літаки і один вертоліт.