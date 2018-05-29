На Херсонщині горить сотня гектарів лісу: гасять літаками

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У Херсонській області в Олешківському районі другий день поспіль горить сотня гектарів лісу, повідомляє ДСНС.

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Почалась пожежа ще вдень 28 травня, район займання - поблизу села Раденськ Олешківського району. Станом на вечір вівторка пожежу досі гасять, кажуть в ДСНС.

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Напередодні у ДСНС повідомляли про "низову" пожежу на площі близько 100 га. Згодом почалась "верхова" пожежа.

Гасіння ускладнюється сильними поривами вітру та спекою.

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Загрози населеним пунктам немає, кажуть рятувальники.

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До гасіння залучили пожежників з чотирьох навколишніх областей - підрозділи Миколаївської і Запорізької областей, планують також залучити з Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Всього пожежу зараз гасять 270 людей, майже 100 машин, три літаки і один вертоліт.