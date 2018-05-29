Роман Безсмертний заявив, що йде у президенти

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Український політик Роман Безсмертний на зустрічі з журналістами у Києві заявив, що буде балотуватися у президенти.

"Майбутнім для себе я вважаю балотування у президенти. Прийде час і я оформлю відповідні документи і буду балотуватись", - сказав він.

В 1997-2002 роках він був депутатом, представником президента Леоніда Кучми у Верховній Раді.

Романа Безсмертного називали "польовим командиром" Помаранчевої революції у 2004 році за активну участь у її організації.

Він був заступником голови штабу Віктора Ющенка та здобув репутацію "сірого кардинала" партії "Наша Україна".

Згодом він працював на посадах віце-прем'єра, заступника голови адміністрації президента часів Ющенка та послом України в Білорусі.

Роман Безсмертний з 2014 року до 2016 року представляв Україну у "політичній підгрупі" на переговорах у Мінську щодо Донбасу.