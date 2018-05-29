Ураган Марія вбив у Пуерто-Рико "в 70 разів більше людей", ніж повідомили

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За даними науковців Гарвардського університету, вересневий ураган Марія вбив у Пуерто-Рико 4,6 тисячі людей. Це в 70 разів перевищує офіційні дані про загиблих.

Дослідники кажуть, що третину загиблих можна було б урятувати, але через збої з електроенергією та транспортом, люди не отримали належної медичної допомоги.

Уряд Пуерто-Рико заявив, що "очікував вищу кількість потерпілих", аніж повідомляв раніше.

Карлос Меркадер з адміністрації Федеральних справ Пуерто-Рико сказав, що "масштаби цієї трагічної катастрофи, спричиненої ураганом "Марія", призвели до численних смертельних наслідків".

Він додав, що влада острова додатково замовила дослідження в університеті Джорджа Вашингтона, аби дізнатися точну кількість жертв.

"Обидва дослідження допоможуть нам краще підготуватися до майбутніх стихійних лих і не допустити втрат", - сказав він.

Дослідники з Гарварду, які поспілкувалися з місцевими жителями, заявили, що за три місяці після трагедії смертність у Пуерто-Рико зросла на 60%. Вони опитали понад 3000 випадково обраних домогосподарств із січня по березень цього року.

Потім вони порівняли свої результати з офіційними показниками смертності за той самий період у 2016 році - за рік до того, як ураган ударив по острову.

З 1851 року Пуерто-Рико лише один раз стикався зі штормом найвищої, п'ятої категорії: 1928 року по острову вдарив ураган "Окічобі".

"Марія" - вже другий після "Ірми" шторм п'ятої категорії, що вдарив по Карибському регіону за останній сезон.