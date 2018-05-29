У Києві загинув журналіст Аркадій Бабченко - поліція

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Журналіст Аркадій Бабченко помер від вогнепального поранення у кареті швидкої допомоги. Про це BBC News Україна повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, його дружина почула "хлопки" у помешканні, де вона перебувала разом із чіоловіком. Зайшовши до ванної кімнати, вона побачила тіло пана Бабченка "у крові".

"Від отриманого поранення потерпілий помер у кареті "швидкої". Подія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська у Дніпровському районі столиці", - повідомила речниця Нацполіції у місті Києві Оксана Блищик.

Раніше журналіст Айдер Муждабаев у своєму Facebook повідомив, що у пана Бабченко стріляли, але деталей він не повідомив.

Про смерть пана Бабченка повідомляє кореспондентка "Громадського радіо" Ірина Ромалійська. За її словами, інформацію підтвердив радник очільника МВС України Антон Геращенко.

Аркадій Бабченко - російський журналіст, раніше працював військовим кореспондентом. Жив у Москві, через переслідування спершу переїхав до Праги, а пізніше - до України.

У 2017 році пан Бабченко виїхав з Росії - спочатку до Чехії, а потім до України. Свій від'їзд він пояснював тим, що в Росії його можуть позбавити волі.

"Надійшла інформація про те, що зараз в високих кабінетах люди вирішують, що зі мною робити, - то чи заводити справу і садити в тюрму надовго, то чи махнути на мене рукою і залишити все як є", - розповідав він "Громадському радіо".