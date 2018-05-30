Україна та Росія згадали Бабченка на Радбезі ООН

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Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя назвав смерть Аркадія Бабченка прикладом вбивства незалежних і опозиційних ЗМІ в Україні. Натомість міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що політичні вбивства є однією з тактик, що застосовуються Росією для дестабілізації України.

Дискусія відбулася в рамках засідання Ради безпеки ООН щодо питання російської агресії в Україні.

Під час виступу пан Небензя заявив, що в Україні "зачищають і закривають" ЗМІ, які мають "власну думку".

"Незалежних і опозиційних журналістів вбивають, злочини не розслідуються. Щойно, сьогодні в Києві був убитий російський громадянин, журналіст Аркадій Бабченко. Це сталося кілька годин тому. Можна припустити, що українська влада звинуватить в цьому Росію, це вже відбувалося кілька разів до цього", - заявив у своєму виступі постпред Росії при ООН.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який виступав пізніше, нагадав, що Аркадій Бабченко був опонентом російського режиму та змушений був залишити країну через погрози йому і його родині.

"Ще дуже рано говорити, хто стоїть за цим, але розуміючи схожі випадки, ми маємо вагомі підстави говорити, що Росія сміє застосовувати також інші тактики для дестабілізації України. Це проведення терактів, диверсій і політичних вбивств", - заявив Павло Клімкін.

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Російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка застрелили кількома пострілами в спину на порозі його дому. Він помер від вогнепальних поранень у кареті швидкої допомоги.

Київська поліція розглядає як найбільш вірогідну версію убивства - професійну діяльність пана Бабченка. Про це заявив очільник поліції Києва Андрій Крищенко.

Поліція України порушила кримінальну справу за статтею "Умисне вбивство" та оприлюднила фоторобот підозрюваного у вбивстві.

Також кримінальну справу через вбивство у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка порушив слідчий комітет РФ.

Аркадій Бабченко - російський журналіст, раніше працював військовим кореспондентом. Жив у Москві, через переслідування спершу переїхав до Праги, а пізніше - до України.

Журналіст висвітлював військові конфлікти в Південній Осетії і на сході України.

Аркадій Бабченко різко критикував російську владу. У березні 2012 року проти нього порушили кримінальну справу про заклики до масових заворушень за пост про мітинг за вільні вибори.

У лютому 2017 року пан Бабченко повідомив, що йому надходили погрози, тому він і виїхав з Росії.