Обезголовлений скелею: археологи знайшли рештки жителя Помпеїв

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Археологи знайшли рештки людини з міста Помпеї, яку обезголовила величезна скеля під час виверження вулкана Везувій у 79 році нашої ери.

Ймовірно, жертва тікала від виверження, яке зруйнувало це місто і забрало життя більшості його жителів.

Вчені припускають, що під час втечі людина отримала травму ноги, а вже потім її розчавив величезний камінь.

Археологи із Помпеїв кажуть, що виявили ознаки кісткової інфекції в нозі, яка могла б завадити жертві втекти від небезпеки.

Під час виверження вулкана над містом вибухнула величезна хмара з гарячого газу й фрагментів скелі, яку ще називають пірокластичними потоками. Ці потоки вбивали людей прямо на місці та перетворювали їхні тіла в попіл.

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Археологи вважають, що це був чоловік у віці 30-ти років. На думку вчених, потужність виверження вулкана була настільки сильною, що вона підняла величезну скелю і кинула її на жертву.

Камінь роздавив верхню частину тіла біля горла та відтяв голову.

Археолог Массімо Осанна вважає, що скелет є "винятковою знахідкою". Це, за словами вчених, допоможе вивчити людей, які жили в той давній період та намагалися врятуватися від виверження Везувію.

Це останнє відкриття є частиною свіжих розкопок у Помпеях, які ведуться за допомогою сучасних технологій.

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