В Іспанії затримали і відпустили Вільяма Браудера - ініціатора списку Магнітського
Британський бізнесмен Вільям Браудер, якого вважають головним ініціатором створення "списку Магнітського", повідомив, що його затримала іспанська поліція.
Його ознайомили з правами, після чого майже одразу відпустили.
Пан Браудер стверджує, що це сталося за запитом від Російської федерації.
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У Росії його заочно засудили за звинуваченням у несплаті податків і навмисне банкрутство, хоча сам він називає свою справу політично мотивованою.
Свого часу Вільям Браудер очолював інвестиційний фонд Hermitage Capital Management, який діяв у Росії.
Пан Браудер написав у Twitter, що поліція везе його у відділок, але не повідомила, у який саме.
До свого посту бізнесмен доклав фотографію, зроблену із заднього сидіння поліцейської машини.
Справа Магнітського
Вільям Браудер домагався справедливості для юриста Сергія Магнітського, який у 2009 році помер у лікарні СІЗО "Матроська тиша".
Як вважають колеги Магнітського і правозахисники, його цілеспрямовано довели до смерті умовами утримання і відмовою в медичній допомозі.
Вони вважають, що це сталося після того, як Магнітський повідомив правоохоронців про злочинну схему, за якою російські держслужбовці привласнили 230 мільйонів доларів з державної скарбниці.
У відповідь, російська влада заявила, що Браудер має податкову заборгованість. Проти Магнітського та інших юристів, що працювали на нього, порушили кримінальну справу.
Смерть Магнітського викликала значний резонанс в суспільстві та мала серйозні політичні наслідки.
Уряд США затвердив список російських чиновників, так званий "Список Магнітського", в якому перераховані високопосадовці РФ, які мали безпосереднє відношення до справи та загибелі Магнітського.
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Уряд США пообіцяв відмовити цим особам у в'їзній візі (якщо вони за нею звернуться), а також заморозити їхні активи в американських банках.
Пізніше подібну резолюцію прийняв Європарламент та окремі країни.
Інтерпол
У 2013 році в Інтерполі заявили, що не будуть співпрацювати з Росією для арешту Вільяма Браудера.
Там заявили, що використання РФ каналів Інтерполу для пошуку інформації про Браудера мала переважно політичний характер.
Тому всім країнам-членам Інтерполу було рекомендовано видалити інформацію про Браудера із усіх баз даних.
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