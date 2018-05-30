Журналіст Аркадій Бабченко живий

Image caption Аркадій Бабченко особисто з'явився на брифінгу СБУ у середу

Журналіст Аркадій Бабченко, про вбивство якого повідомили напередодні, живий. Він з'явився на брифінгу СБУ у Києві.

Як повідомив голова СБУ Василь Грицак, операцію Служба безпеки проводила із дотриманням максимальних заходів конспірації: "Про неї знали лише ті, хто мав про неї знати".

"Співробітниками служби безпеки отримано завчасну інформацію про те, що готується замах на російського журналіста Аркадія Бабченка", - заявив голова СБУ.

За його словами, вбивство журналіста замовили російські спецслужби. Для цього вони завербували українця - "громадянина Г.", як його називає пан Грицак. Той, у свою чергу, знайшов виконавця злочину - "з числа колишніх атошників". За убивство той мав отримати 30 тисяч доларів. 15 йому передали як заставу.

Загалом, заявляють у СБУ, російські спецслужби передали "громадянину Г." за убивство Бабченка 40 тисяч доларів - 10 тисяч він залишив собі за організацію злочину.

СБУ уже затримала "громадянина Г.", наразі у його помешканні та інших місцях перебування проводять обшуки.

Російська сторона раніше заявляла, що вимагає від Києва ефективно розслідувати вбивство Бабченка. А міністр закордонних справ Сергій Лавров напередоні назвав заяви України про причетність Москви до вбивства "сумною модою".

"Як бачите, багато хто її підхопили, особливо ті, хто як і наші українські сусіди, користуються повною безкарністю з боку своїх західних кураторів", - заявив він.

"Масштабніші теракти"

Як з'ясували в СБУ, "громадянин Г." також мав купити "зброю і броєприпаси" - "з метою закладення таких баз броєприпасів у центральній Україні". Крім того, планувалися замахи і на інших російських громадян, які змушені були проживати за межами Росії через свої опозиційні політичні погляди.

Сам Аркадій Бабченко, який знав про операцію, заявив на брифінгу, що вона допомогла запобігти "іншим, більш масштабним терактам".

За його словами, операцію готували два місяці, його посвятили у неї місяць тому. Аркадій Бабченко повідомив, що завдяки цій спецоперації вдалось запобігти іншим масштабним терактам.

"Я хотів би вибачитись за те, що вам всім довелось пережити. Але по іншому не можна було. Окремо, я хотів би вибачитись перед дружиною за те пекло, яке вона пережила", - заявив журналіст.

Він повідомив, що за його вбивство заплатили 40 тисяч доларів і показали фото з паспорта.

"Це фото є лише у моєму паспорті і лише у паспортному столі. Стало зрозуміло, що інформація йде з Росії. Здобути цю інформацію могли лише спецслужби…Я поки що живий, не дочекаються", - розповів він.

Аркадій Бабченко працював військовим кореспондентом. Журналіст висвітлював конфлікти в Південній Осетії та на сході України.

Він відкрито критикував російську владу, зокрема, її дії на Донбасі. Через погрози був змушений покинути Росію і з лютого 2017 року жив у Києві, де працював телеведучим на телеканалі ATR.

В Росії проти нього порушили кримінальну справу про заклики до масових заворушень за пост про мітинг за вільні вибори.

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