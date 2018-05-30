Нафтогаз "почав арешти активів Газпрому" з Північних потоків
Український "Нафтогаз" заявив, що почав офіційну процедуру стягнення боргів із "Газпрому" через незгоду російської компанії виконувати рішення Стокгольмського арбітражу. Напередодні "Газпром" оскаржив це рішення в апеляційному суді в Швеції.
"З огляду на небажання ПАТ "Газпром" виконувати свої юридичні зобов'язання за остаточними рішеннями Стокгольмського арбітражу... НАК "Нафтогаз України" ініціювала примусове стягнення присуджених їй 2,6 млрд дол", - йдеться у заяві "Нафтогазу".
При цьому, компанія підтвердила факт звернення до швейцарських судів з вимогою примусового стягнення коштів, "і швейцарська влада вже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни".
- Стокгольмський арбітраж: перемогти легше, ніж виконати?
- Стокгольмський арбітраж задовольнив ключові вимоги "Нафтогазу"
Згодом комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко у Facebook заявив, що серед перших заблокованих активів - акції Північного потоку-1 і Північного потоку-2:
"Ми почали арештовувати активи Газпрому - з акцій Північного Потоку 1 та 2 у Швейцарії", - написав фінансовий менеджер "Нафтогазу".
Він також наголосив, що такі дії "Нафтогазу" дозолять не лише забезпечити рішення Стокгольмського арбітражу, але й ще раз привернути увагу до цих газопроводів:
"Буде привід у Європі ще раз задуматися, наскільки надійними є ці обхідні газопроводи, акції компаній-операторів яких є заарештованими через небажання власника цих акцій грати по цивілізованих правилах і виконувати рішення міжнародного арбітражу".
Раніше російська преса із посиланнями на "джерела" повідомила, що цими активами можуть бути акції газопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2. Керівні компанії цих проектів зареєстровані саме у Швейцарії.
Згодом український президент, коментуючи початок процесу примусового стягнення боргу, також заявив, що, серед іншого, може йтися про акції саме цих газогонів. Київ вважає Північні потоки не лише загрозою енергетичній, але й геополітичній безпеці як України, так і європейських країн.
Петро Порошенко у своєму дописі у Facebook повідомив, що крім Швейцарії, йдеться і про стягнення боргів "Газпрому" у Великій Британії та Нідерландах:
"Моя чітка вказівка, щоб ми не зупинялися на цих трьох країнах, доклали максимум зусиль для того, щоб забезпечити виконання надходження виграних коштів до України".
В офісі Північного потоку-2 підтвердили, що отримали судовий припис про арешт акцій, але наголосили, що це не вплине на реалізацію проекту.
Зазвичай оглядачі, які коментують вирогіднійсть стягнення з Росії боргів за рішеннями тих чи інших міжнародних судів, згадують про справу ЮКОСа.
Майже чотири роки тому Постійна палата третейського суду у Гаазі оголосила про рішення стягти з Росії безпрецедентну суму у 50 млрд доларів на користь колишніх акціонерів ЮКОСа. Проте стягнути гроші досі не вдається.
Загальний арифметичний підсумок суперечки у міжнародному комерційному арбітражі у Стокгольмі, що тривала понад три з половиною роки, становить 2,6 млрд на користь "Нафтогазу".