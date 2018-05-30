Нафтогаз "почав арешти активів Газпрому" з Північних потоків

Копирайт изображения AFP Image caption У Північному потоці-2 кажуть, що арешт акцій не вплине на здійснення проекту

Український "Нафтогаз" заявив, що почав офіційну процедуру стягнення боргів із "Газпрому" через незгоду російської компанії виконувати рішення Стокгольмського арбітражу. Напередодні "Газпром" оскаржив це рішення в апеляційному суді в Швеції.

"З огляду на небажання ПАТ "Газпром" виконувати свої юридичні зобов'язання за остаточними рішеннями Стокгольмського арбітражу... НАК "Нафтогаз України" ініціювала примусове стягнення присуджених їй 2,6 млрд дол", - йдеться у заяві "Нафтогазу".

При цьому, компанія підтвердила факт звернення до швейцарських судів з вимогою примусового стягнення коштів, "і швейцарська влада вже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни".

Згодом комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко у Facebook заявив, що серед перших заблокованих активів - акції Північного потоку-1 і Північного потоку-2:

"Ми почали арештовувати активи Газпрому - з акцій Північного Потоку 1 та 2 у Швейцарії", - написав фінансовий менеджер "Нафтогазу".

Він також наголосив, що такі дії "Нафтогазу" дозолять не лише забезпечити рішення Стокгольмського арбітражу, але й ще раз привернути увагу до цих газопроводів:

"Буде привід у Європі ще раз задуматися, наскільки надійними є ці обхідні газопроводи, акції компаній-операторів яких є заарештованими через небажання власника цих акцій грати по цивілізованих правилах і виконувати рішення міжнародного арбітражу".

Раніше російська преса із посиланнями на "джерела" повідомила, що цими активами можуть бути акції газопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2. Керівні компанії цих проектів зареєстровані саме у Швейцарії.

Згодом український президент, коментуючи початок процесу примусового стягнення боргу, також заявив, що, серед іншого, може йтися про акції саме цих газогонів. Київ вважає Північні потоки не лише загрозою енергетичній, але й геополітичній безпеці як України, так і європейських країн.

Петро Порошенко у своєму дописі у Facebook повідомив, що крім Швейцарії, йдеться і про стягнення боргів "Газпрому" у Великій Британії та Нідерландах:

"Моя чітка вказівка, щоб ми не зупинялися на цих трьох країнах, доклали максимум зусиль для того, щоб забезпечити виконання надходження виграних коштів до України".

В офісі Північного потоку-2 підтвердили, що отримали судовий припис про арешт акцій, але наголосили, що це не вплине на реалізацію проекту.

Зазвичай оглядачі, які коментують вирогіднійсть стягнення з Росії боргів за рішеннями тих чи інших міжнародних судів, згадують про справу ЮКОСа.

Майже чотири роки тому Постійна палата третейського суду у Гаазі оголосила про рішення стягти з Росії безпрецедентну суму у 50 млрд доларів на користь колишніх акціонерів ЮКОСа. Проте стягнути гроші досі не вдається.

Загальний арифметичний підсумок суперечки у міжнародному комерційному арбітражі у Стокгольмі, що тривала понад три з половиною роки, становить 2,6 млрд на користь "Нафтогазу".