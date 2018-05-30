На Донбасі поховали 15-річну дівчину, загиблу від снаряду

Копирайт изображения toretsk-vca.gov.ua Image caption Дарія Казємірова загинула під час обстрілу її подвір'я

У Донецькій області в середу поховали 15-річну Дар'ю Казємірову, яка загинула внаслідок обстрілу, що стався у містечку Залізне поблизу Торецька.

Як повідомила адміністрація Торецька, попрощатися з дівчиною "зібралися рідні, близькі, друзі, однокласники, вчителі, представники обласної та місцевої влади, Національної поліції України, керівники підприємств та установ міста та всі небайдужі мешканці міста".

15-річна Дар'я вчилася у 9-му класі місцевої школи. Три дні тому вона відсвяткувала день народження.

Обстріл, у якому загинула дівчина, стався у понеділок, 28 травня.

"Дитина вийшла на подвір'я, де була вбита уламком ворожого снаряду", - повідомив тоді перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

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