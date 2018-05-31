Автопілот Tesla протаранив припарковане поліцейське авто: хто винен?

Копирайт изображения Laguna Beach Police Department Image caption Це вже не перша аварія Tesla із автопілотом

У Каліфорнії автомобіль Tesla, оснащений автопілотом, врізався у припарковане поліцейське авто. Водій Tesla зазнав незначних ушкоджень і заявив поліції, що на момент зіткнення автомобіль рухався у режимі автопілота.

Це вже не перший випадок аварії автомобіля Tesla в режимі автопілота.

У 2016 році у Флориді електроніка на одному з автомобілів Tesla дала збій, і машина, що рухалася на автопілоті, протаранила тягач.

Водій загинув на місці. Причиною аварії тоді визначили "надмірні покладання водія на систему автоматизації авто".

У травні цього року у штаті Юта авто Tesla на автопілоті врізалося у пожежну машину.

Того ж місяця у Греції Tesla Model 3 розбилася після того, як система автопілота раптово, "без попередження" повернула машину праворуч.

Тоді водій третьої моделі Tesla написав про свої занепокоєння режимом автопілота у Facebook: "Щоб використовувати цю систему, треба бути пильним: тримати обидві руки на кермі і постійно перевіряти систему на несправності й аномальну поведінку. [Хоч] навряд це потребує набагато більше уваги, ніж нормальне водіння авто".

У квітні цього року британський суд відібрав у англійця права після того, як його автомобіль Tesla їхав по трасі на автопілоті, а сам водій у той час перебував на пасажирському сидінні.

Після інциденту у Каліфорнії в Tesla нагадали водіям, що вони зобов'язані "завжди здійснювати контроль над машиною": "При використанні автопілота, водії відповідальні за те, аби тримати руки на кермі".

"Оманлива" назва?

Нещодавно дві правозахисні групи у США подали звернення до Федерального комітету з торгівлі із проханням розслідувати правдивість маркетингової кампанії, яку Tesla веде для своєї системи автопілота.

Правозахисники заявляють, що сама назва "автопілот" у випадку Tesla - "оманлива".

У той же час виконавчий директор Tesla Ілон Маск скаржився на надмірну увагу ЗМІ до аварій його автомобілів. "Це дуже неправильно, що аварія Tesla, яка призводить до зламаної гомілки, опиняється на першій шпальті, а приблизно 40 тисяч людей, які гинуть щороку у США в автокатастрофах, майже не потрапляють у ЗМІ", - написав він у Twitter.

Його слова підтримав відомий психолог Стівен Пінкер, який раніше виступав із критикою системи автопілота Tesla.