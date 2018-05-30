Кожна друга дитина у світі страждає від бідності, війни чи дискримінації
Більш як половина дітей на планеті перебувають під загрозою бідності, конфлікту чи дискримінації - каже звіт міжнародної благодійної організації Save the Children.
За її даними, більш як 1,2 млрд дітей по всьому світу постають перед однією із цих загроз, тоді як 153 млн - перед всіма трьома.
І хоч ця статистика порівняно із попередніми роками покращується, організація нарікає, що покращується вона недостатньо швидко.
Звіт публікують щороку перед Міжнародним днем дітей, який відзначають 1 червня.
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Де дітям живеться найкраще?
За даними звіту, 1 млрд дітей живе у країнах, вражених бідністю. 240 млн дітей живе у країнах, що потерпають від війни чи конфлікту, і 575 мільйонів дівчат у всьому світі зазнають дискримінації за статтю.
"Через те, хто вони і де живуть, ці діти ризикують втратити своє дитинство і свій майбутній потенціал", - йдеться у звіті.
Із 175 країн, розглянутих у дослідженні, ситуація із правами дітей покращилася у 95 - порівняно із минулим роком. Водночас у 40 країнах вона погіршилася.
Усі країни у звіті класифікують за тим, наскільки дітям в цих країнах загрожує передчасна смерть, недоїдання, нестача освіти і примусовий шлюб, материнство чи робота.
Цього року рейтинг очолив Сінгапур - там, за даними Save the Children, дітям живеться найкраще. За ним ідуть Словенія, Норвегія, Швеція і Фінляндія.
Наприкінці списку - Нігер, Малаві і Центральноафриканська республіка. Вісім із десяти країн у хвості списку знаходяться у Західній чи Центральній Африці.
У звіті також пишуть, що попри економічне домінування і військову міць, США (36-а у рейтингу), Росія (37-а) і Китай (40-й) тягнуться у хвості за країнами Західної Європи.
Україна у рейтингу - 43-я.
Тривожні тренди
Save the Children визначає 10 ключових негативних трендів, які потребують негайних заходів.
Серед них:
- Зростання випадків підліткової вагітності і примусового заміжжя серед дівчат віком до 18 років;
- Зростання нерівності між бідними й багатими країнами;
- Погіршення смертності у країнах Африки на південь від Сахари;
- Дитяча праця;
- Припинення зусиль із підвищення рівня освіти у світі;
- Зростання кількості вимушено переміщених осіб.
Організація стверджує, що щохвилини 20 людей стають вимушено переміщеними внаслідок конфлікту чи переслідування.