Кожна друга дитина у світі страждає від бідності, війни чи дискримінації

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дитяча праця - одна із загроз, перед якою постає багато дітей по всьому світу

Більш як половина дітей на планеті перебувають під загрозою бідності, конфлікту чи дискримінації - каже звіт міжнародної благодійної організації Save the Children.

За її даними, більш як 1,2 млрд дітей по всьому світу постають перед однією із цих загроз, тоді як 153 млн - перед всіма трьома.

І хоч ця статистика порівняно із попередніми роками покращується, організація нарікає, що покращується вона недостатньо швидко.

Звіт публікують щороку перед Міжнародним днем дітей, який відзначають 1 червня.

Де дітям живеться найкраще?

За даними звіту, 1 млрд дітей живе у країнах, вражених бідністю. 240 млн дітей живе у країнах, що потерпають від війни чи конфлікту, і 575 мільйонів дівчат у всьому світі зазнають дискримінації за статтю.

"Через те, хто вони і де живуть, ці діти ризикують втратити своє дитинство і свій майбутній потенціал", - йдеться у звіті.

Із 175 країн, розглянутих у дослідженні, ситуація із правами дітей покращилася у 95 - порівняно із минулим роком. Водночас у 40 країнах вона погіршилася.

Усі країни у звіті класифікують за тим, наскільки дітям в цих країнах загрожує передчасна смерть, недоїдання, нестача освіти і примусовий шлюб, материнство чи робота.

Цього року рейтинг очолив Сінгапур - там, за даними Save the Children, дітям живеться найкраще. За ним ідуть Словенія, Норвегія, Швеція і Фінляндія.

Наприкінці списку - Нігер, Малаві і Центральноафриканська республіка. Вісім із десяти країн у хвості списку знаходяться у Західній чи Центральній Африці.

У звіті також пишуть, що попри економічне домінування і військову міць, США (36-а у рейтингу), Росія (37-а) і Китай (40-й) тягнуться у хвості за країнами Західної Європи.

Україна у рейтингу - 43-я.

Тривожні тренди

Save the Children визначає 10 ключових негативних трендів, які потребують негайних заходів.

Серед них:

Зростання випадків підліткової вагітності і примусового заміжжя серед дівчат віком до 18 років;

Зростання нерівності між бідними й багатими країнами;

Погіршення смертності у країнах Африки на південь від Сахари;

Дитяча праця;

Припинення зусиль із підвищення рівня освіти у світі;

Зростання кількості вимушено переміщених осіб.

Організація стверджує, що щохвилини 20 людей стають вимушено переміщеними внаслідок конфлікту чи переслідування.