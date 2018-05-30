"Це перетин межі": як на "вбивство" Бабченка відреагували журналісти?

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Аркадій Бабченко у середу зустрівся із президентом Петром Порошенком

Організації із захисту прав журналістів висловлюють сумніви щодо методів, використаних СБУ в спецоперації з інсценуванням убивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Новина про те, що журналіст - живий, а його "убивство" - частина операції спецслужб - застала усіх зненацька.

Багато хто не приховував щирої радості від того, що друг і колега виявився живим - як-от журналісти каналу ATR.

Та були й ті, хто розкритикував дії українських спецслужб - і самого Бабченка.

Так правозахисна група "Репортери без кордонів" засудила операцію СБУ, назвавши її "жалюгідним трюком".

"Жалюгідно і прикро, що українська поліція погралася із правдою, яким би не був їхній мотив", - заявив агенції AFP голова організації Крістоф Делор.

А от Комітет із захисту журналістів - іще одна міжнародна правозахисна організація - вимагають від української влади пояснити, "що саме вимагало таких крайніх заходів". У своєму Twitter організація називає це "безпрецедентною ситуацією".

"Ми раді, що Аркадій Бабченко живий. [Але] українська влада має розкрити, що саме вимагало таких крайніх заходів із постановки новин про убивство російського журналіста. Комітет із захисту журналістів розслідує цю безпрецедентну ситуацію і надасть подальші коментарі, щойно ми матимемо більше подробиць", - заявили в організації.

Розкритикував українську владу і представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Харлем Дезір. "Я радий, що Аркадій Бабченко живий! [Але] я висловлюю жаль щодо рішення про поширення неправдивої інформації про життя журналіста. Держава зобов'язана надавати громадськості правильну інформацію", - написав він у Twitter.

Російський журналіст Андрій Солдатов, колишній колега Аркадія Бабченка, заявив, що інсценування його смерті було "перетином межі" і відкрито розкритикував самого журналіста.

"Бабченко - журналіст, не поліцейський, заради бога, і частина нашої роботи - це довіра, що б там Трамп і Путін не говорили про "фейкові новини", - написав пан Солдатов у Twitter. - Я радий, що він живий, але він ще більше підірвав довіру до журналістів і до ЗМІ".

Інший журналіст і також друг Бабченка - Саймон Островський заявив ВВС, що відчув "гнів і полегшення у рівній мірі".

"Від засмучення й журби учора… до щирого гніву сьогодні, усіх нас обманули і змусили повірити, що наш друг загинув", - сказав Островський.

Наочний приклад "фейкових новин"?

Френк Ґарднер, кореспондент ВВС з питань безпеки

Лиш кілька прикладів "фейкових нових" можуть бути ще більш наочними, ніж зумисне поширення суверенним урядом недостовірної інформації про смерть відомого журналіста.

Відносини між Росією й Україною на історичному дні - після анексії Криму й тривалого конфлікту на сході України, і Росію вже кілька разів звинувачували у нещодавніх смертях критиків Кремля в Україні.

Та ця постановочна не-смерть неминуче скаламутить воду. Росія вже заперечує свою причетність до замаху на життя свого колишнього шпигуна Сергія Скрипаля у березні в британському місті Солсбері, називаючи це "фейковими новинами".

Тепер, скоріш за все, вона скористається цим обманом у Києві, аби посилити свої позиції і в цій справі, і в багатьох інших.